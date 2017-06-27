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Соревнования по прыжкам с трамплина прошли в Южно-Сахалинске

Соревнования по прыжкам с трамплина прошли в Южно-Сахалинске

На старт вышли мальчики и девочки от 11 до 16 лет

Сегодня, 30 июня, в Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования «Открытие летнего сезона» по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. В соревнованиях на трамплине мощностью К-35 приняли участие 34 спортсмена из Углегорска и областного центра.

- В прошлые выходные мы начали эти соревнования, взрослые спортсмены прыгали на К-70. Но погода внесла свои коррективы, пошел дождь, спортсменам удалась только 1 попытка, но победителей определить все-таки удалось, - отметил директор спортивной школы зимних видов спорта Андрей Яковлев. – Сегодня на старт вышли более юные спортсмены, мальчики и девочки от 11 до 16 лет.

Соревнования для летающих лыжников проводятся в рамках летнего оздоровительного лагеря в учреждении, который начался 1 июня. Помимо этого, по итогам турнира будет сформирована команда среди среднего возраста на Кавголовские игры, которые пройдут в Санкт-Петербурге в августе.

Завершатся соревнования прыжками на трамплине  К-10 среди самых юных спортсменов, тогда же будут подведены итоги и пройдет награждение призеров и победителей.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 17:07 +2
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 17:29
Класс! Молодцы!
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+5
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:17
Молодцы!И как не боятся?
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+3
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