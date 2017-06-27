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Автомобиль такси попал в ночную аварию в центре Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Автомобиль такси попал в ночную аварию в центре Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 30 июня, около полуночи в Южно-Сахалинске столкнулись два автомобиля. Машина такси Hunday Solaris и Toyota Vista не поделили перекресток проспекта Победы и улицы Амурской. 

Был ли в такси пассажир, компания-перевозчик сообщить отказалась. 

Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, 30 июня, в 11:04 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано 30 июня, в 11:23
Дааа.... Ладно днём интенсивное движение, а ночью не поделить перекресток.....
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+3
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 11:29
Пустой город, не разминулись. Не понимай.
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+3
yur
Написано 30 июня, в 12:29
Видно гнался за рублём и не соблюл дистанцию.
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+1
Stanislav_81
Написано вчера, в 09:10
Так для справки. Там не Солярис, а Аванте в старом кузове
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