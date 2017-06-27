Автомобиль такси попал в ночную аварию в центре Южно-Сахалинска

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 30 июня, около полуночи в Южно-Сахалинске столкнулись два автомобиля. Машина такси Hunday Solaris и Toyota Vista не поделили перекресток проспекта Победы и улицы Амурской.

Был ли в такси пассажир, компания-перевозчик сообщить отказалась.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.