Первый заместитель министра строительства Сахалинской области уволена

В строительном ведомстве Сахалинской области – кадровые перемены. От занимаемой должности освобождена первый заместитель министра строительства Сахалинской области Наталья Тимошенко. Она курировала, в частности, возведение объектов на Курильских островах.

Свое кадровое решение губернатор Олег Кожемяко огласил на совещании, которое было посвящено итогам его рабочей поездки в Южно-Курильский район. На острове Шикотан глава региона побывал на площадке, где строится арендное жилье. Из-за недостаточного контроля со стороны профильного ведомства его возведение существенно отстает от графика. Результатом этих и других упущений стала отставка первого заместителя руководителя министерства.

Еще один вопрос, обсуждавшийся в ходе совещания, - транспортный. В ближайшие дни теплоход «Игорь Фархутдинов» отправляется на плановый ежегодный ремонт. Примерно два месяца регулярное морское пассажирское сообщение между Сахалином и островами Итуруп, Кунашир и Шикотан с островами осуществляться не будет. Основная нагрузка ляжет на воздушный транспорт. В особенно сложном положении окажутся жители Шикотана. С Кунаширом, где находится аэропорт «Менделеево», остров будут связывать только плашкоут и вертолет. Но такое сообщение из-за переменчивой погоды остается недостаточно надежным. Поэтому для жителей Шикотана становится крайне проблематичным выезд на лечение в областной центр и федеральные клиники, в отпуск.

Олег Кожемяко напомнил, что теплоход «Поларис», приобретенный в 2013 году за счет областного бюджета, чтобы сделать морское сообщение с Курилами, более регулярным, с прошлого года из-за серьезной поломки находится в порту корейского города Пусан. Вокруг судна 1968 года постройки ведется судебное разбирательство. Губернатор поручил провести служебную проверку, чтобы выяснить, по чьей вине не был привлечен на линию Сахалин – Курилы еще один теплоход, почему за все это время не было проведено обследование «Полариса» независимой экспертной комиссией. Оно должно было дать ответ на ряд вопросов: возможен ли ремонт теплохода и его дальнейшая эксплуатация, насколько велики будут затраты и целесообразны ли они.

- Бездействие органов власти в ситуации, когда люди подолгу не могут выбраться с Курил, недопустимо, и оно будет наказано, - предупредил Олег Кожемяко.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области