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Первый заместитель министра строительства Сахалинской области уволена

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области уволена

Наталья Тимошенко курировала, в частности, возведение объектов на Курильских островах

В строительном ведомстве Сахалинской области – кадровые перемены. От занимаемой должности освобождена первый заместитель министра строительства Сахалинской области Наталья Тимошенко. Она курировала, в частности, возведение объектов на Курильских островах.

Свое кадровое решение губернатор Олег Кожемяко огласил на совещании, которое было посвящено итогам его рабочей поездки в Южно-Курильский район. На острове Шикотан глава региона побывал на площадке, где строится арендное жилье. Из-за недостаточного контроля со стороны профильного ведомства его возведение существенно отстает от графика. Результатом этих и других упущений стала отставка первого заместителя руководителя министерства.

Еще один вопрос, обсуждавшийся в ходе совещания, - транспортный. В ближайшие дни теплоход «Игорь Фархутдинов» отправляется на плановый ежегодный ремонт. Примерно два месяца регулярное морское пассажирское сообщение между Сахалином и островами Итуруп, Кунашир и Шикотан с островами осуществляться не будет. Основная нагрузка ляжет на воздушный транспорт. В особенно сложном положении окажутся жители Шикотана. С Кунаширом, где находится аэропорт «Менделеево», остров будут связывать только плашкоут и вертолет. Но такое сообщение из-за переменчивой погоды остается недостаточно надежным. Поэтому для жителей Шикотана становится крайне проблематичным выезд на лечение в областной центр и федеральные клиники, в отпуск.

 Олег Кожемяко напомнил, что теплоход «Поларис», приобретенный в 2013 году за счет областного бюджета, чтобы сделать морское сообщение с Курилами, более регулярным, с прошлого года из-за серьезной поломки находится в порту корейского города Пусан. Вокруг судна 1968 года постройки ведется судебное разбирательство. Губернатор поручил провести служебную проверку, чтобы выяснить, по чьей вине не был привлечен на линию Сахалин – Курилы еще один теплоход, почему за все это время не было проведено обследование «Полариса» независимой экспертной комиссией. Оно должно было дать ответ на ряд вопросов: возможен ли ремонт теплохода и его дальнейшая эксплуатация, насколько велики будут затраты и целесообразны ли они.

- Бездействие органов власти в ситуации, когда люди подолгу не могут выбраться с Курил, недопустимо, и оно будет наказано, - предупредил Олег Кожемяко.   

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:54 +3
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:02
да начнется бугурт!!!
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+1
Vings
Написано сегодня, в 12:07
Интересно, а когда будет новость "Первый вице-мэр столицы Сахалинской области уволена"? Какие поводы к ее увольнению? Да долго искать не надо-например, по результатам проверки прокуратуры по факту отписки на жалобу о нарушениях жилищных условий выявлены нарушения.......
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+1
Hana
Написано сегодня, в 12:15
Наталья Тимошенко,что то мне подсказывает,что она не с амурки
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+2
katenok1183
Написано сегодня, в 12:24
По одному увольнять бесполезно. Нужно рубить всю структуру на корню с самого начала!
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+2
Statys
Написано сегодня, в 13:19
katenok1183, чтоли по КОНу рубить собираетесь?!
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 13:10
чё-то они про «Поларис» поздно спохватились, очухались называется, сейчас наверняка найдут какого-нибудь стрелочника и на него всё и повесят
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:11
Это что то поменяет ??? Будет курировать друг амурский, будет все тоже самое.
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0
Online
irochka8 Online
Написано сегодня, в 14:49
Молодцы, конечно, но нельзя забывать, что рыба гниет с головы и главным виновником является губер. Когда же Кожемяко-то себя в отставку отправит. Пора бы, а то еще половины бюджета лишимся...
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 14:49
Всех расстрэлять.
Землю крестьянам,фабрики рабочим!
Спартак чемпион!)))
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