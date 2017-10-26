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Островные тяжелоатлеты поборются за место в сахалинской сборной

Островные тяжелоатлеты поборются за место в сахалинской сборной

Сильнейшие штангисты отправятся на Кубок Дальнего Востока

В День народного единства дворец спорта «Кристалл» примет участников Кубка Сахалинской области по тяжелой атлетике. 4 ноября в спортивном зале на цокольном этаже "Кристалла" соберутся сильнейшие спортсмены области. Планируется, что тяжелоатлеты приедут из Охи, Холмска, Поронайска и Южно-Сахалинска. Всего - порядка 60 человек. Возраст участников от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба дворца спорта.

Кроме того, в этот же день за медали первенства области по тяжелой атлетике поборются юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет.

Церемония открытия соревнований состоится в 11:00. Затем начнутся выступления спортсменов, которые будут разделены на четыре потока.

  1. С 11:30 до 13:00 выступят девушки, женщины всех весовых категорий и мужчины весовой категории 50 кг.
  2. С 13:30 до 15:00 - юноши и мужчины 56 и 62 кг.
  3. С 15:30 до 17:00 - юноши и мужчины весовых категорий 69 и 77 кг.
  4. С 17:30 до 19:00 - юноши и мужчины весовых категорий 85, 94, 94+, 105 и 105+ кг.

Награждение победителей и призеров соревнований в командных зачетах состоится в 19:30.

Сильнейшие спортсмены получат возможность защищать честь Сахалинской области на Кубке Дальнего Востока по тяжелой атлетике, который пройдет в середине декабря в Хабаровске.

Организаторы приглашают всех неравнодушных к этому виду спора. Вход на соревнования свободный. Место проведения: спортивный зал на цокольном этаже дворца спорта "Кристалл" (ул. Горького, 29).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 0
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