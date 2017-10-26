Всероссийский турнир по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске

В предстоящие выходные 4 и 5 ноября в областном центре состоится юбилейный XV Всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России майора Сергея Ромашина. Участие в турнире примут более 80 сильнейших спортсменов из Москвы, Хабаровского края и Сахалинской области. На ковер выйдут команды тайского бокса, грэпплинга, джиу-джитсу, армейского рукопашного боя и самбо.

Как сообщает пресс-служба островного министерства спорта и молодежной политики, в первый день состоятся предварительные встречи, во второй день пройдут финальные поединки.

Всероссийский турнир пройдет в спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул.Горького, 7). Начало соревнований запланировано в 10.00, торжественное открытие турнира в 12.00. Во второй день бои начнутся в 10.00.