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Саркис Акопян стал депутатом сахалинской областной думы

Саркис Акопян стал депутатом сахалинской областной думы

Завтра, 1 ноября ему передадут мандат

Завтра, 1 ноября на заседании избирательной комиссии Сахалинской области Саркис Акопян получит мандат депутата Сахалинской областной думы. 

Напомним, что место в облдуме освободилось после того, как врач из Углегорска Юрий Архаров стал сенатором. Так как избирался он по списку "Единой России", то судьбу места в парламенте решали не довыборы, а члены "ЕР". Источники astv.ru сообщали, что Акопян фактически единственный претендент на опустевшее кресло. 

Примечательно, что похоже и сам Акопян не сомневался, что станет депутатом. После выборов, он, хотя и не прошел в думу, появился вместе с однопартийцем Сергеем Бондаревым на баннерах, на которых благодарил избирателей за поддержку. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:53 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 18:09
Поздравляем!
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 18:40
senchick, с новым членом так сказать...
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+6
senchick
Написано сегодня, в 18:52 Отредактированно сегодня, в 18:52
TROL, да
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+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 19:17
TROL, ....Армянским! Одна свалила....на смену...другой пришел! Ай да армяне....))((((((
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+1
Еще 1 комментарий
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 18:48
Да собственно мало кто сомневался что он пролезет туда.
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+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 19:16
924188, Как по вазелину....проскочил!)))
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0
B288318
Написано сегодня, в 18:57
Какой тариф в этом году?
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+1
katenok1183
Написано сегодня, в 20:15
Мандатисты епрст?? все схвачено,за все заплачено??
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 20:25
Цены на шашлык в шашлычках поднимут? Или наоборот снизят?
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