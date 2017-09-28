Саркис Акопян стал депутатом сахалинской областной думы

Завтра, 1 ноября на заседании избирательной комиссии Сахалинской области Саркис Акопян получит мандат депутата Сахалинской областной думы.

Напомним, что место в облдуме освободилось после того, как врач из Углегорска Юрий Архаров стал сенатором. Так как избирался он по списку "Единой России", то судьбу места в парламенте решали не довыборы, а члены "ЕР". Источники astv.ru сообщали, что Акопян фактически единственный претендент на опустевшее кресло.

Примечательно, что похоже и сам Акопян не сомневался, что станет депутатом. После выборов, он, хотя и не прошел в думу, появился вместе с однопартийцем Сергеем Бондаревым на баннерах, на которых благодарил избирателей за поддержку.