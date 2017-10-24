новости
новости
Регистрация
«Остров фантазий» открывает свои двери для южносахалинцев
forum.awd.ru

«Остров фантазий» открывает свои двери для южносахалинцев

На выставке представлены картины, нарисованные школьниками областного центра

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 1 ноября приглашают на открытие выставки-конкурса изобразительного искусства «Остров фантазий — 2017».

Мероприятие, организованное управлением культуры городской администрации, состоится в Доме культуры «Родина» (пр. Мира, 83). Начало в 12.00.

На выставке представлены работы 170 учащихся из шести образовательных учреждений областного центра: ДХШ, ДД(Ю)Т, ОЦВВР, гимназия №3, студия «Шедевр», детский центр «Шагами».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 312-703 (доб.7), 722-962, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
Остров фантазийвыставкахудожникишкольникидетиискусство
Популярное на ASTV
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Саркис Акопян стал депутатом сахалинской областной думы
Саркис Акопян стал депутатом сахалинской областной думы
Крупный сахалинский строитель деревянных домов готов впятеро увеличить производство
Крупный сахалинский строитель деревянных домов готов впятеро увеличить производство
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru