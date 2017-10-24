«Остров фантазий» открывает свои двери для южносахалинцев

forum.awd.ru

На выставке представлены картины, нарисованные школьниками областного центра

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 1 ноября приглашают на открытие выставки-конкурса изобразительного искусства «Остров фантазий — 2017».

Мероприятие, организованное управлением культуры городской администрации, состоится в Доме культуры «Родина» (пр. Мира, 83). Начало в 12.00.

На выставке представлены работы 170 учащихся из шести образовательных учреждений областного центра: ДХШ, ДД(Ю)Т, ОЦВВР, гимназия №3, студия «Шедевр», детский центр «Шагами».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 312-703 (доб.7), 722-962, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.