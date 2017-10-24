В Поронайске задержан подозреваемый в педофилии

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Он совершал иные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы

Следственным отделом по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с марта по октябрь 2017 года подозреваемый совершил в отношении своей 10-летней падчерицы с использованием её беспомощного состояния иные действия сексуального характера.

Злоумышленник задержан. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.