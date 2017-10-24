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В Поронайске задержан подозреваемый в педофилии
lada-vesta.net

В Поронайске задержан подозреваемый в педофилии

Он совершал иные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы

Следственным отделом по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с марта по октябрь 2017 года подозреваемый совершил в отношении своей 10-летней падчерицы с использованием её беспомощного состояния иные действия сексуального характера.

Злоумышленник задержан. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:22 +1
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Комментарии
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 19:14
Чтоб...отсохла пепетка у этой сволоты! Совершеннолетних баб не хватает....сучок найди....ну что за мужики пошли?((((((((
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Nyrka
Написано сегодня, в 19:17
На кол ублюдка!!!
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Senor_Tomato
Написано сегодня, в 19:23
Отрубить все по пояс ему!
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Online
Anzhelina-angel Online
Написано сегодня, в 20:26
А жена куда смотрела?Неужели не увидела,что поведение ребёнка поменялось,бедный ребёнок столько месяцев боялся этого ублюдка.
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