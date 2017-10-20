В Быкове капитально отремонтируют дома, которые подлежат сносу

Дому №3 на улице Торговой в Быкове 56 лет. Он пережил землетрясение и коммунальное запустение. Все это настолько сказалось на доме, что жильцы стали бросать квартиры. Официально жилыми из 36 квартир трехэтажки значатся 16, но местные жители говорят, что на самом деле обжиты только 10. В остальных – выбиты окна и двери, это приводит к перемерзанию труб и добивает дом.

В конце сентября сотрудники долинской администрации, в том числе первый вице-мэр района, начальники местных отделений ГО и ЧС и роспотребнадзора провели обследование дома. Составленный акт говорит, что пациент скорее мертв, чем жив – в доме прогрессирующие сквозные трещины в цоколе, нарушено соединение перекладин и несущих стен, разрушены блоки на углах и над цоколем. И это не говоря про прогнившие проемы, протекающие крыши, гнилые трубы и балконы, наклонившиеся лестничные проемы….

В заключении значится, что ремонтировать дом не целесообразно, его рекомендуется расселить и снести.

Но недавно в доме начали ремонт крыши. Дом стоит в планах и на дальнейший капитальный ремонт.

- Если это не отмывание денег, не сливание их в трубу, тогда что? – говорит Анжелика Коцарь. – Поймите, жить в этом доме давно невозможно. Я там прописана, но не живу и не буду. Реанимировать его нельзя, нарушения настолько серьезные, что никакой ремонт не поможет. Вот начали ремонтировать крышу, а в квартирах стали рушится и протекать потолки. Да и зачем латать дыры? Проще расселить людей.

В местной управляющей компании МУП "Долинский ЖКХ" с этим мнением согласны.

- Если вам интересно мое мнение, я бы лучше снесла этот дом. Но Фонд капремонта внес его в список на ремонт. И ремонт идет. Такая же история была с соседним домом №5 на Торговой. Там тоже всего 16 квартир жилых, причем в основном живут неплательщики. Но этот дом стали ремонтировать и потратили на это 25 млн рублей. Там даже фасад сделали. А зачем? - говорит сотрудница УК.

Ремонт дома №3 обойдется чуть меньше, но все равно речь идет о миллионах бюджетных рублей. Неужели в Долинске их некуда потратить? Но судя по всему, их израсходуют на ремонт здания, которое скоро развалится.

В управляющей компании и мэрии нет единого мнения на счет того, кто должен принять решение насчет будущего дома. В МУП "Долинский ЖКХ" говорят, что определять какие дома стоит ремонтировать, а какие нет, должна районная администрация. В мэрии утверждают, что акт обследования это еще не заключение. А пока его не будет, нельзя говорить, что дом идет под снос, а значит ремонт законен. Заключение о сносе должны дать эксперты, рекомендовано привлечь их для обследования.

На вопрос не стоит ли приостановить ремонт до тех пор, пока заключение не будет получено, сотрудники МКУ «Производственно-техническое объединение» сказали, что приостановить работы может только УК, проведя общее собрание жильцов и получив от них соответствующее письмо.

Как провести общее собрание жильцов в доме, где жильцы есть только в половине квартир, непонятно.

Ремонт в доме №3 по улице Торговой продолжается.