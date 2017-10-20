Подозреваемого в совершении преступления южносахалинца разыскивает полиция Поронайска

Если вы знаете, где находится Владимир Ваккасов, откликнитесь

Полиция Поронайского района разыскивает подозреваемого в совершении преступления 25-летнего Владимира Владимировича Ваккасова. Мужчина прописан в Южно-Сахалинске, но может находиться и в других населенных пунктах области.

Если вы знаете, где находится Владимир Ваккасов, сообщите об этом по телефонам: 02; (8-4242) 780-820; 780-821; +7-924-488-07-60.