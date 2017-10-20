новости
новости
Регистрация
Подозреваемого в совершении преступления южносахалинца разыскивает полиция Поронайска

Подозреваемого в совершении преступления южносахалинца разыскивает полиция Поронайска

Если вы знаете, где находится Владимир Ваккасов, откликнитесь

Полиция Поронайского района разыскивает подозреваемого в совершении преступления 25-летнего Владимира Владимировича Ваккасова. Мужчина прописан в Южно-Сахалинске, но может находиться и в других населенных пунктах области.  

Если вы знаете, где находится Владимир Ваккасов, сообщите об этом по телефонам: 02(8-4242) 780-820; 780-821; +7-924-488-07-60.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
розыск
Место
ПоронайскЮжно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Следственный комитет попенял полиции на качество розыска Даниила Зуева
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Пропавший в Южно-Сахалинске 12-летний мальчик найден
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Hana
Написано сегодня, в 15:13
25-летнего Владимира Владимировичка Ваккасова прикольное отчество!
Ответить
+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:26
Hana, Л-Лиза
Ответить
+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:27
Рожа истукана какая то, или мне кажется так
Ответить
+2
MadBee
Написано сегодня, в 16:02
Netu_nika, это из за моноброви
Ответить
0
Warg
Написано сегодня, в 17:04
Netu_nika,
На свою харю посмотри.
Ответить
0
Hana
Написано сегодня, в 18:14
Netu_nika, В семейке Адамс не он играл?
Ответить
0
Еще 1 комментарий
Vaska
Написано сегодня, в 17:23
А где возмущения что полиция не работает и покрывает его?)))
Ответить
+2
samaya_555
Написано сегодня, в 18:51
Vaska, подождите. Новость недавно появилась:)
Ответить
+1
Online
Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 18:58
А где Владимировичка....вроде Владимировича...
Ответить
0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:06
Alexsandr_31, поправили же
Ответить
0
Online
Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 19:15
Молодцы...здесь не отображено...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Первой Пади дотла сгорела дача
В Первой Пади дотла сгорела дача
Учёный: воспроизводство лосося на Дальнем Востоке смещается к северу
Учёный: воспроизводство лосося на Дальнем Востоке смещается к северу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru