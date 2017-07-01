Японская группа бизнесменов во второй раз посетит Курильские острова

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В конце октября группа представителей власти и бизнеса Японии снова посетит Курильские острова. По сообщению российского посольства этой страны, участники делегации дополнительно осмотрят местность в рамках проекта совместной хозяйственной деятельности. Поездка начнется 26 октября и продлится до 31-го числа.

Группу возглавит помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Он был руководителем делегации и в ходе первой поездки, прошедшей в конце июня текущего года. Как сообщал ASTV.RU, тот визит не обошелся без инцидента – в группу, сошедшую на курильский берег, не попал один из ее первоначальных участников.

В преддверии второй поездки о сотрудничестве России и Японии на островах высказался министр иностранных дел Таро Коно. «Мне хотелось бы, чтобы Япония и Россия ориентировались на будущее для поиска взаимоприемлемого решения, совместно рисуя образ будущего четырех северных островов, с тем чтобы реализовать заключение мирного договора», – приводит посольство его слова.