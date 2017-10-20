Амурский лесной кот и уссурийская харза появились в Сахалинском зоопарке, сообщается на сайте зоопарка.

Молодая пара амурских лесных котов прибыла на Сахалин из Хабаровского «Зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева. Наблюдать за амурским лесным котом – явление редкое и практически неосуществимое, т. к. содержится он далеко не во всех зоопарках, а в условиях природы его встретить довольно сложно. В отличие от своих дальних родственников - рысей и бенгальских кошек - амурский дальневосточный лесной кот внешне очень похож на обычную домашнюю кошку, хотя относится к совершенно иному подвиду. Отличительная особенность: глаза у амурских кошек расположены близко друг к другу и отличаются глубокой посадкой. Посередине носа можно заметить широкую полосу, на которой шерсть полностью отсутствует.

Распространён на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и по побережью Японского моря. Вблизи озера Ханка кот встречался по всей пригодной для обитания площади.

Редкий подвид, внесён в Красную книгу Приморского края.

Пара уссурийской харзы родилась и привезена из Новосибирского зоопарка. Животные относятся к хищникам семейства куньи. В их меню ежедневно присутствует мясо. Уссурийская харза – одна из самых крупных, сильных и пёстро окрашенных куниц. Отличается повышенной активностью, быстротой и ловкостью. Отлично лазает по деревьям, способна перепрыгивать с дерева на дерево и делать скачки до 4 метров. В неволе легко привыкает к человеку и становится ручной.

Животное занесено в Международную Красную книгу. Включено в приложение III к Конвенции по международной торговле исчезающими видами фауны и флоры (CITES). Занесено в «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

Специально к приезду новых питомцев зоологи обустроили им комфортные вольеры с уютными домиками, которые они с большим удовольствием обживают и привыкают к новым условиям.

Познакомиться и увидеть новых животных зоопарка можно ежедневно с 10 до 17 часов.