«Мечта» объявляет дополнительный набор юных танцоров
Приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет на современную хореографию, уличные стили: hip-hop, house, breaking
Хореографический центр «Мечта» объявляет о дополнительном наборе детей в коллективы: «образцовый» хореографический ансамбль «Сказка» и хореографический ансамбль «JAM». Смотр состоится 27 октября в 16.30 по адресу: ул. Комсомольская, 300а.
В ансамбль «JAM» приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет на современную хореографию, уличные стили: hip-hop, house, breaking.
В ансамбль «Сказка» будут отобраны мальчики в возрасте 7-8 лет на занятия ритмикой, классическим и народно-сценическим танцами.
Узнать дополнительную информацию и записаться на просмотр можно по телефону 73-66-94.
Комментарии
Anubis38
Написано сегодня, в 09:59
Уличные танцы-это круто. Сам занимался в юности до 21 года, команда у нас была.
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Warg Online
Написано сегодня, в 11:14
О хо хо
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