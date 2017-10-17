«Мечта» объявляет дополнительный набор юных танцоров

Приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет на современную хореографию, уличные стили: hip-hop, house, breaking

Хореографический центр «Мечта» объявляет о дополнительном наборе детей в коллективы: «образцовый» хореографический ансамбль «Сказка» и хореографический ансамбль «JAM». Смотр состоится 27 октября в 16.30 по адресу: ул. Комсомольская, 300а.

В ансамбль «JAM» приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет на современную хореографию, уличные стили: hip-hop, house, breaking.

В ансамбль «Сказка» будут отобраны мальчики в возрасте 7-8 лет на занятия ритмикой, классическим и народно-сценическим танцами.

Узнать дополнительную информацию и записаться на просмотр можно по телефону 73-66-94.