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В Холмске бродячие собаки облюбовали песочницу детского сада

В Холмске бродячие собаки облюбовали песочницу детского сада

Родители боятся, что животные заразные

Воспитанникам детского сада в Холмске приходится играть среди бродячих кошек и собак. Они постоянно гуляют по территории садика и уже привели к одному случаю кожной болезни и ребенка, сообщили ASTV.RU участники инициативной группы родителей. Она также прислали в редакцию ролик, из которого видно: сегодня рано утром детей и их родителей в песочнице встречали сразу несколько лохматых бродячих собак.

Автор ролика рассказал, что снял кадры утром в половине девятого, когда отводил ребенка в детсад «Теремок» в Холмске. Как оказалось, ситуация с бездомными животными на территории учреждения – больная тема для родителей и сотрудников управления образования.

– Кошки уже три года бегают рядом с садом, плодятся. После нашего обращения заведующая «Теремком» пообещала, что песок заменят, а кошек уберут, – говорит одна из мам Нина Ермакова. – Но как показало время, это обещание не соответствовало действительности – песок остался прежним, кошек не убрали.

По словам Ермаковой, после этого случая инициативные мамы и папы обращались в местное управление образования, но их запрос результатов не дал – животных от этого меньше не стало. Со временем к кошкам добавились собаки.

При этом само присутствие на прилегающей к детскому саду территории бездомных четвероногих не нарушает никаких норм, говорят специалисты.

– Нахождение животных на территории детских садов ничем не регламентируется. Понятно, что это не есть хорошо – животные могут быть заразны. Но с другой стороны, как показывает практика, животные прибегают потому что их прикармливают. Если их не прикармливать, то животное не придет, – говорит главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Евгения Завируха.

Исполняющая обязанности заведующей детским садом «Теремок»  Елена Губкина в беседе с журналистом ASTV.RU уверила, что ее сотрудники ничем четвероногих не угощают. Она рассказала свою версию происходящего.

– Мы подали заявку в администрацию на отлов животных. Но котят и щенков постоянно приносят и оставляют сердобольные жители близлежащих домов – наверное, считают, что у нас их куда-нибудь пристроят. Кроме принесенных, еще приходят уличные кошки. Наш дворник их гоняет, но они возвращаются. Проникнуть для них на территорию не проблема, так как ограждение по периметру состоит из прутьев, – комментирует Губкина.

В управлении образования Холмска отвечают аналогично: в ведомстве ситуация на слуху, но решить ее не представляется возможным.

– А что нам сделать, самим приходить и отстреливать котят из ружья? – сетует начальник управления образования Татьяна Карнаух. – Их отлавливают, а они снова приходят туда.

Пока родители и чиновники выясняют отношения из-за бездомных животных, несколько детей в садике уже подхватили кожное заболевание. Они заболели стрептодермией и долго лечились. Бактерии, уверены родители, водились в детской песочнице, которую бродячие кошки используют как туалет. 

Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 18:23 +4
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Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 18:37
Так и глисты могут появиться если играть в кошачьем туалете......
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:55
KsuKsu, все это легко появляется и дома, если не ухаживать за домашним животным, и во дворах... Но вообще не дело, конечно, столько крупных бродячих псов в детском садике.
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+4
babaj
Написано вчера, в 19:31
Наш Вася-зверь летающий. Кот с персональной песочницей на заднем плане где штакетничек.. Туда же ходят и 4 его подружки.
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0
Charon
Написано вчера, в 19:47
ну хорошо, что не медведи облюбовали песочницу
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+2
Лунный цветок
Написано вчера, в 20:30 Отредактированно вчера, в 20:32
А на самом деле проблема решается: а) отловить местных кошек, возможно пристроить, лишив возможности плодится. И б) не давать местным таскать туда котят - наказывать за такое. Ведь таскают же от своих домашних животных, которых типа "ни па природе" стерилизовать.
Да и с собаками, мне кажется примерно так же. Только не забыть глянуть, на сколько это "бродячие" животные, а то окажется, как всегда, что большая часть это либо чье-то животное "на свободном выгуле", либо "ой, сбежала с цепи".
Просто этим надо заниматься. Систематично и не по принципу распила денег.
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0
I_snowflake
Написано вчера, в 20:47
Никто и никого не гоняет. Враки все это. Кошка белая уже давно облюбовала детскую площадку. И живет она на территории д/с. В мае месяце принесла котят, и теперь они всей семьёй ходят туда справлять нужду. Все думаю знают какая у них вонючая моча. И раньше у нее вмегда лежал в миске сухой корм. Сейчас конечно его убрали
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0
Foxberry
Написано вчера, в 22:03
Песочницы уже давно делают пластиковыми, закрывающимися крышками, и песок сколько-то раз менять положено, независимо от того, кто ею пользуется. Да даже такие деревянные можно закрыть такой же деревянной крышкой или листом фанеры. забор из прутьев снаружи можно сеткой рабицей обнести, если деньги найдутся. Но вообще любым животным в детском саду не место. Может, в СЭС написать, пусть проверят сад и оштрафуют, глядишь и собак найдут куда пристроить.
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0
news777
Написано вчера, в 23:35 Отредактированно вчера, в 23:36
Животные помешали, а про сам садик ни слова. В него зайти не возможно вонища сыростью аж нос пробивает, и все родители молчат. А грибок в тысячу раз вреднее чем моча кошек. Что и говорить похерили садик, а раньше лучшим был. И если не ошибаюсь он закрыт на ремонт.
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