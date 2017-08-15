В Холмске бродячие собаки облюбовали песочницу детского сада

Воспитанникам детского сада в Холмске приходится играть среди бродячих кошек и собак. Они постоянно гуляют по территории садика и уже привели к одному случаю кожной болезни и ребенка, сообщили ASTV.RU участники инициативной группы родителей. Она также прислали в редакцию ролик, из которого видно: сегодня рано утром детей и их родителей в песочнице встречали сразу несколько лохматых бродячих собак.

Автор ролика рассказал, что снял кадры утром в половине девятого, когда отводил ребенка в детсад «Теремок» в Холмске. Как оказалось, ситуация с бездомными животными на территории учреждения – больная тема для родителей и сотрудников управления образования.

– Кошки уже три года бегают рядом с садом, плодятся. После нашего обращения заведующая «Теремком» пообещала, что песок заменят, а кошек уберут, – говорит одна из мам Нина Ермакова. – Но как показало время, это обещание не соответствовало действительности – песок остался прежним, кошек не убрали.

По словам Ермаковой, после этого случая инициативные мамы и папы обращались в местное управление образования, но их запрос результатов не дал – животных от этого меньше не стало. Со временем к кошкам добавились собаки.

При этом само присутствие на прилегающей к детскому саду территории бездомных четвероногих не нарушает никаких норм, говорят специалисты.

– Нахождение животных на территории детских садов ничем не регламентируется. Понятно, что это не есть хорошо – животные могут быть заразны. Но с другой стороны, как показывает практика, животные прибегают потому что их прикармливают. Если их не прикармливать, то животное не придет, – говорит главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Евгения Завируха.

Исполняющая обязанности заведующей детским садом «Теремок» Елена Губкина в беседе с журналистом ASTV.RU уверила, что ее сотрудники ничем четвероногих не угощают. Она рассказала свою версию происходящего.

– Мы подали заявку в администрацию на отлов животных. Но котят и щенков постоянно приносят и оставляют сердобольные жители близлежащих домов – наверное, считают, что у нас их куда-нибудь пристроят. Кроме принесенных, еще приходят уличные кошки. Наш дворник их гоняет, но они возвращаются. Проникнуть для них на территорию не проблема, так как ограждение по периметру состоит из прутьев, – комментирует Губкина.

В управлении образования Холмска отвечают аналогично: в ведомстве ситуация на слуху, но решить ее не представляется возможным.

– А что нам сделать, самим приходить и отстреливать котят из ружья? – сетует начальник управления образования Татьяна Карнаух. – Их отлавливают, а они снова приходят туда.

Пока родители и чиновники выясняют отношения из-за бездомных животных, несколько детей в садике уже подхватили кожное заболевание. Они заболели стрептодермией и долго лечились. Бактерии, уверены родители, водились в детской песочнице, которую бродячие кошки используют как туалет.