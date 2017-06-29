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Паромы для линии Ванино – Холмск собирают, как «лего»
Фото: Амурский судостроительный завод

Паромы для линии Ванино – Холмск собирают, как «лего»

С момента их закладки прошло почти 2 месяца

На заводе в Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство двух паромов для линии Ванино – Холмск. Суда возводятся одновременно. Сразу после закладки на завод начали поступать стройматериалы, а в конце июля завод принял основную партию металла. Его режут и монтируют в блоки плавсредства. Сейчас уже готовы кили и отдельные элементы морских судов.

– Паромы собираются по принципу конструктора лего, – рассказала ASTV.RU пресс-секретарь Амурского судостроительного завода Марина Радаева. – Сначала корабельные секции сваривают в разных цехах, а потом в стапельной соединяют.

Новые суда отличаются от эксплуатируемых сейчас паромов «Сахалин» неограниченным районом плавания. При этом они устойчивы к тяжелым погодным условиям. Их дальность плавания составляет до 1,6 тысячи морских миль. Также за сутки, учитывая погрузку-выгрузку, они смогут доплыть от Ванино до Холмска и обратно. Будущие морские суда смогут вместить в себя до 150 пассажиров, 30 железнодорожных вагонов и больше 70 автомобилей.

Как сообщал ASTV.RU, 29 июня в Комсомольске-на-Амуре будущие паромы, которые будут курсировать между Сахалином и материком, торжественно заложили. Весной 2019 года, сразу после схода прибрежных льдов, паромы отправят в порт Владивостока, где они пройдут всестороннюю проверку. К концу того же года их, по плану, пустят в эксплуатацию.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:25 +4
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Комментарии
mogilesha
Написано сегодня, в 16:29
Без "Лего" не обошлось....
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 16:41
главное чтобы судоходные качества были не как у лего
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+5
Korennoy
Написано сегодня, в 17:04
Так уже давно во всем цивилизованном мире собирают. т.н. модульный метод, позволяет ускорить строительство серийных судов. Потом на стапеле все модуля свариваются во едино.
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+4
НКолчина
Написано сегодня, в 17:26
Что то меня пугают эти "лего"...
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+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:47
НКолчина, Ага! "Распил"....сразу на ум пришел!))))
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0
Морское телевидение
Написано сегодня, в 18:20
Лучше делать струнный транспорт Юницкого и паромы тогда не нужны.https://www.youtube.com/watch?v=nEwpqd70zOk
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0
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:57 Отредактированно сегодня, в 18:57
Комсомольский-на-Амуре судостроительный завод флагман подводного флота России!....Лишь бы, это не отразилось на стоительстве наших паромов
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0
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