Паромы для линии Ванино – Холмск собирают, как «лего»

Фото: Амурский судостроительный завод

На заводе в Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство двух паромов для линии Ванино – Холмск. Суда возводятся одновременно. Сразу после закладки на завод начали поступать стройматериалы, а в конце июля завод принял основную партию металла. Его режут и монтируют в блоки плавсредства. Сейчас уже готовы кили и отдельные элементы морских судов.

– Паромы собираются по принципу конструктора лего, – рассказала ASTV.RU пресс-секретарь Амурского судостроительного завода Марина Радаева. – Сначала корабельные секции сваривают в разных цехах, а потом в стапельной соединяют.

Новые суда отличаются от эксплуатируемых сейчас паромов «Сахалин» неограниченным районом плавания. При этом они устойчивы к тяжелым погодным условиям. Их дальность плавания составляет до 1,6 тысячи морских миль. Также за сутки, учитывая погрузку-выгрузку, они смогут доплыть от Ванино до Холмска и обратно. Будущие морские суда смогут вместить в себя до 150 пассажиров, 30 железнодорожных вагонов и больше 70 автомобилей.

Как сообщал ASTV.RU, 29 июня в Комсомольске-на-Амуре будущие паромы, которые будут курсировать между Сахалином и материком, торжественно заложили. Весной 2019 года, сразу после схода прибрежных льдов, паромы отправят в порт Владивостока, где они пройдут всестороннюю проверку. К концу того же года их, по плану, пустят в эксплуатацию.