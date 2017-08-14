Южно-сахалинская сельхозярмарка приезжает в Ключи

В субботу она развернется в центре села

В Ключах в субботу, 19 августа, развернется выездная сельскохозяйственная ярмарка. Торговая площадка проработает с 10 до 14 часов на площади около дома культуры села. Свою продукцию представят компании и предприниматели юга Сахалина.

По сообщению администрации Южно-Сахалинска, ярмарочная площадка 19 августа с 10 до 16 часов также будет функционировать на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Жители и гости города смогут приобрести продукцию сахалинских товаропроизводителей по доступным ценам.

Кроме того, в субботу сельхозярмарка с 9 до 15 часов будет работать за магазином «Техник».