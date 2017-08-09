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В Ногликах пройдёт встреча с главой Сахалинской области

В Ногликах пройдёт встреча с главой Сахалинской области

Она состоится в среду, 16 августа

Завтра вечером жители Ноглик смогут задать свои вопросы губернатору. 16 августа в 18 часов начнется встреча с Олегом Кожемяко. Она пройдет в районном центре досуга.

В мероприятии, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, примут участие представители областных и муниципальных органов власти.

Накануне, 14 августа, прошла встреча главы области с жителями Охи. Как выяснилось после нее, Кожемяко остался недоволен темпами развития этого северного города.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:41 +2
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано вчера, в 20:26
ох, и покажет он всем Кузькину мать))))
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0
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 20:36
Балтийская Килька, Мать ту только я показать могу. Фамилия подходящая. У него иное: трешь-мнешь-хрен поймешь...и усе в лапти обуты.
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+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 20:44
Андрей Кузьмин,
вот после 10-го и посмотрим, как Вы показываете ту самую мать)))
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0
MASHUTA
Написано вчера, в 21:26
Андрей Кузьмин, Все будет по старому! Как "Единодюсы" решат так и будет,а так обидно.... Гнать их,не местных надо метлой! Все запоганили и природу и города наши!
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0
sasch
Написано вчера, в 20:51
А у нас всё хорошо. Хвалить будут и по головку гладить.
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+2
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