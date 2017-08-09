В Ногликах пройдёт встреча с главой Сахалинской области

Она состоится в среду, 16 августа

Завтра вечером жители Ноглик смогут задать свои вопросы губернатору. 16 августа в 18 часов начнется встреча с Олегом Кожемяко. Она пройдет в районном центре досуга.

В мероприятии, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, примут участие представители областных и муниципальных органов власти.

Накануне, 14 августа, прошла встреча главы области с жителями Охи. Как выяснилось после нее, Кожемяко остался недоволен темпами развития этого северного города.