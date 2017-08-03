В понедельник жители Охи смогут попасть на встречу с губернатором
Встреча начнется в 18:00
В понедельник, 14 августа, губернатор Сахалинской области встретится с населением Охи. Свои вопросы жители города смогут задать с 18 часов в районном дворце культуры.
По информации телерадиокомпании «Оха», за час до встречи прием по личным вопросам будут проводить министры областного правительства.
Накануне, как сообщал ASTV.RU, Олег Кожемяко общался в Поронайске с жителями Поронайского района.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:37
попасть на встречу с КОН и задать вопрос это таки две бааальшие разницы
Ответить
0
SPY
Написано сегодня, в 10:44
Самый отстойный губернатор на острове. Вчера почитал,про фархутдинова,про малахова,про хорошавина, и вывод напрашивается сам собой. Все они работали на благо острова и жителей. Воровали? Да. Но с самого начала своего управления они занимали позицию процветания и стабильности островитян. Об этом свидетельствуют созданные ими законы и проекты. Сейчас вся политика для вынужденного оттока населения с сахалина. Взять только рыбный беспредел. Горбуши уже нет,но ловить разрешают всем кроме жителей. Так мало того,что нет горбуши,теперь начали давать квоты на щуку,язя и карася. Они браконьеров и так не могут контролировать,а тут ещё и дополнительно разрешают ловить донную рыбу. А как поймать щуку? Вычерпать яму. Плюс никакого контроля и вуаля...рыбы нет вообще никакой. В общем с приходом этого.....это начало конца. К сожалению. Голосуйте за ЕР
Ответить
+1
MASHUTA
Написано сегодня, в 13:53
Там будут отобранные личности,а то он тут же убежит с брифинга)))))))
Ответить
0