В понедельник жители Охи смогут попасть на встречу с губернатором

В понедельник, 14 августа, губернатор Сахалинской области встретится с населением Охи. Свои вопросы жители города смогут задать с 18 часов в районном дворце культуры.

По информации телерадиокомпании «Оха», за час до встречи прием по личным вопросам будут проводить министры областного правительства.

Накануне, как сообщал ASTV.RU, Олег Кожемяко общался в Поронайске с жителями Поронайского района.