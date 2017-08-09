В Южно-Сахалинске на улице Украинской сбит пешеход

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Он переходил дорогу в районе "Тепличного"

ДТП произошло сегодня, 15 августа в шестом часу вечера в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе магазина "Тепличный", когда его сбил автомобиль Toyota Hilux Surf.

На место прибыли медики скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.