фото и видео очевидцев
В Южно-Сахалинске на улице Украинской сбит пешеход
Он переходил дорогу в районе "Тепличного"
ДТП произошло сегодня, 15 августа в шестом часу вечера в Южно-Сахалинске.
По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе магазина "Тепличный", когда его сбил автомобиль Toyota Hilux Surf.
На место прибыли медики скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано вчера, в 18:52
А чтот там устанавливать, один идет не убедившись что его пропускают, другой летит куда то опаздывая. Ничего нового на зебрах еще не придумали.
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+2
Meri_Sibli
Написано вчера, в 19:35
Ну что тут еще к сказанному дополнить..Фары нужно врубать обоим пассажирам,как во время движения тела,так и во время движения железа!
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−1
MARBLE
Написано вчера, в 20:23
Скорейшей поправки здоровья пострадавшему
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+3