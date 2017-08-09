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В Южно-Сахалинске на улице Украинской сбит пешеход
фото и видео очевидцев

В Южно-Сахалинске на улице Украинской сбит пешеход

Он переходил дорогу в районе "Тепличного"

ДТП произошло сегодня,  15 августа в шестом часу вечера в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе магазина "Тепличный", когда его сбил автомобиль Toyota Hilux Surf.

На место прибыли медики скорой помощи. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена. 

 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 18:02 +3
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано вчера, в 18:52
А чтот там устанавливать, один идет не убедившись что его пропускают, другой летит куда то опаздывая. Ничего нового на зебрах еще не придумали.
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+2
Meri_Sibli
Написано вчера, в 19:35
Ну что тут еще к сказанному дополнить..Фары нужно врубать обоим пассажирам,как во время движения тела,так и во время движения железа!
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−1
MARBLE
Написано вчера, в 20:23
Скорейшей поправки здоровья пострадавшему
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+3
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