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В Долинске сдали второй арендный дом

В Долинске сдали второй арендный дом

Жить в нем вдвое дешевле, чем обычно

Жильцы второго арендного дома в Долинске получили ключи от квартир. Торжественная церемония состоялась на улице Октябрьской районного центра. Новоселами стали 60 семей.

Квартиры в пятиэтажке сданы под ключ с тремя вариантами планировки. Стоимость проживания в этом доме на 50 % ниже среднерыночной. Аренда однокомнатной квартиры составит 7000 рублей, двухкомнатной – 8000, трехкомнатной – 11000 рублей. Новостройка возведена вблизи социальной инфраструктуры – недалеко от школы искусств, центральной районной больницы и лыжной базы.

- Все остались довольны первым домом, который сдали. В этом доме получают квартиры работники культуры, образования, здравоохранения, силовых структур, национальной гвардии, –перечисляет мэр Долинска Александр Тугарев.

Одному из новоселов Никите Грубнику через два дня исполнится 15 лет. Его семья долгие годы вынуждена была переезжать с одной съемной квартиры на другую. Юноша говорит, что переезд в арендный дом - лучший подарок ко дню рождения.

- Мою радость не передать словами. Наконец у меня будет своя отдельная комната, а ни одна на всех. Теперь я смогу спокойно готовиться к выпускным экзаменам, приглашать в гости друзей, слушать музыку, - делится впечатлениями Никита. 

- В прошлом году в Сахалинской области по поручению губернатора Олега Кожемяко стартовала программа по строительству арендного жилья. Это совершенно новый подход в решении жилищных проблем, а также эффективный способ привлечь в регион востребованных специалистов. Квартиры мы строим очень просторные, светлые, уютные, «под ключ». Людям останется только расставить мебель. Думаю, новоселам в таких квартирах очень комфортно, - отметил руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

- Люди остаются очень довольны качеством жилья. Предусмотрены все условия. Есть и ванны, и умывальники, и кухни. Причем у квартир хорошая площадь, они объемные, – говорит депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

Всего Сахалинским ипотечным агентством за последние два года сдано уже 16 арендных домов: в Поронайске, Холмске, Аниве, Южно- Сахалинске, Невельске, Смирных, Тымовском, Корсакове и Долинске. Новоселами стали более пятисот семей. Ведется строительство домов еще в семи городских округах, в их числе и Курильские острова. Всего в области планируется построить и заселить не менее 4,5 тысяч арендных квартир. По поручению главы региона сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, смогут выкупать свои квартиры, используя льготный ипотечный заём.

Автор: Галина Броневая, вчера, в 19:04 +2
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Комментарии
Vings
Написано вчера, в 19:11
Это хорошо, что строят арендные дома. Накопить на свою квартиру не каждый может. Собственно и по ипотеке за трешку рассчитаться это даже не 11 тыс. руб. в месяц.
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+1
Лунный цветок
Написано вчера, в 19:42
А если им еще и какую программу поддержки замутить, связанную с минимальным ипотечным процентом - то это будет вообще здорово!
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+1
Vings
Написано вчера, в 20:19
Лунный цветок, Может и такое будет когда-нибудь. По телеку смотрела репортаж (не помню какое центральное СМИ) и там народ привлекали, чтобы вкладывались в строительство арендного жилья. Там предложение было, что можно даже не квартиру полностью приобрести, а просто квадратные метры.
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