После поездки в Оху губернатор решил, что она развивается недостаточно быстро

На подготовку к учебному году выделили в 10 раз меньше прежнего

Темпы благоустройства Охи должны быть увеличены. Такой вывод, основанный на пожеланиях местных жителей, сделал губернатор Олег Кожемяко, посетив с рабочей поездкой самый северный район Сахалина.

В этом году, проинформировали в местной администрации, здесь приводят в порядок 15 дворов и устанавливают 14 детских площадок. Для расселения из аварийного жилья строят 6 домов. В ближайших планах - возведение школы-детского сада на 90 мест в селе Тунгор, центра культурного развития в Некрасовке и бани в Охе.

Для бесперебойного снабжения города водой водонасосная станция на озере Медвежьем получила резервный источник электроснабжения. Начата очистка подвалов многоквартирных жилых зданий и ремонт подъездов. А чтобы Оха приобретала более современный внешний вид выделены дополнительные средства на ремонт кровель и фасадов домов.

Однако остается и немало проблем. Во дворах, куда губернатор отправился, чтобы оценить масштабы и качество работ по благоустройству, охинцы высказали ряд критических замечаний.

- В целом работы ведутся очень неспешно, да и качество оставляет желать лучшего. Посмотрите: траву, кустарники и деревца посадили, но так ни разу и полили, вся растительность засохла, - рассказала одна из охинок, которая проживает на улице 60 лет СССР. После неоднократных и безуспешных обращений за помощью в местную администрацию женщина решила заняться озеленением двора самостоятельно. Посаженные ею цветы уже принялись.

Для того чтобы реализовать подобные инициативы граждан – создать детскую или спортивную площадку, разбить газоны, в районах Сахалинской области сегодня организуют территории общественных самоуправлений (ТОС). Финансирует их областной бюджет. Гражданам необходимо собрать всего лишь один процент средств от необходимой суммы. Однако в Охинском районе ни одного такого объединения до сих пор нет.

Город благоустраивают отдельными участками, дворы не имеют завершенного вида и поросли бурьяном, сообщили жители на состоявшейся встрече с губернатором.

Вызывают определенную тревогу и вопросы подготовки к зиме. По ряду важных объектов жизнеобеспечения конкурсные процедуры в районе были проведены с большой задержкой.

- Например, только 1 сентября в Охе намерены заключить контракты на ремонт водопровода длиной 1,4 километра на улице Цапко, приступить к замене изоляции на теплотрассе и восстановлению кровли на водонасосной станции. Есть и примеры, когда конкурсы вовсе не объявлялись, в частности – на замену некоторых участков линий электропередачи, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Зайцев.

- На подготовку учреждений образования к новому учебному году муниципалитет выделил беспрецедентно малую сумму – всего 5 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше, чем годом ранее. Прилегающие к школам и детским садам территории в результате останутся без ремонта, - рассказала министр образования Наталья Мурашова.

Как заметил губернатор, местной администрации необходимо пересмотреть такие подходы к решению главных для муниципального образования задач.

- Сегодня сахалинское правительство оказывает значительную финансовую помощь району, с учетом его отдаленности и непростых жизненных условий. В полном объеме работают все областные программы. Выделяются средства на благоустройство, жилищное строительство, социальную сферу. Однако положительных перемен пока немного. Районным властям следует вплотную заняться исправлением тех недостатков, на которые указывают местные жители. А именно - больше внимания уделять благоустройству и в частности приведению в порядок фасадов домов – у Охи должно быть новое лицо, - сказал Олег Кожемяко. Депутатов районного собрания он призвал подключиться к этом работе и установить контроль за надлежащим качеством работ.

- Нужно обязательно советоваться с жителями тех дворов, которые ремонтируются. Все-таки им виднее, где поставить лавочку, а где – расширить места для парковки автотранспорта. Когда есть обратная связь, это всегда хорошо и полезно для дела, - считает депутат местного представительного органа Владимир Розумейко.

По итогам встречи с охинцами приняты и другие важные решения. В частности, планируется увеличить частоту авиарейсов между Охой и областным центром до шести в неделю. Для того, чтобы ускорить переселение жителей из аварийных домов будет использоваться пустующий жилфонд на вторичном рынке. Существенно расширена категория получателей бесплатной продукции детской молочной кухни в городе. Выдавать ее теперь будут не только детям из малообеспеченных семей, а всем ребятам до 3-х лет по рецепту врача.

Решено организовать в самом северном районе Сахалина и выездную торговлю местных товаропроизводителей. В Оху начнут доставлять с юга острова свежее яйцо, мясо птицы и охлажденную свинину.

В перспективе появятся здесь склад для овощной продукции АО «Совхоз «Тепличный» и небольшая птицеводческая ферма – структурное подразделение ГУСП «Птицефабрика Островная». Земельные участки под размещение объектов уже отведены, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.