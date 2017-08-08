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Олег Кожемяко попал в «рейтинг» здорового образа жизни среди российских политиков

Олег Кожемяко попал в «рейтинг» здорового образа жизни среди российских политиков

Лента.ру написала, кто из представителей власти мог бы стать примером для россиян

Несколько российских политиков показывают гражданам пример здорового образа жизни. Статью об этом написала Лента.ру. Среди федеральных политиков издание назвало президента Путина и пресс-секретаря МИД Марию Захарову, а среди губернаторов привело еще двух людей – среди них глава Сахалинской области.

Только каждый третий россиянин регулярно занимается спортом и следит за своим рационом, приводит статистику Лента.ру. Достойным примером могут быть политики, считают журналисты и первым называют Владимира Путина. Для его пенсионного возраста он в отличной физической форме, ежедневно тренируется – занимается дзюдо и хоккеем, а также рафтингом, рыбалкой и конными прогулками.

«Жесткая дисциплина и ежедневные занятия спортом позволяют выдерживать напряженный рабочий график и главам российских регионов», – продолжает издание. Оно цитирует одно из интервью Олега Кожемяко, в котором он рассказал, что встает в 6 – 6:30, не меньше часа занимается зарядкой и каждое утро с девятого класса бегает. «Это — уже неотъемлемая часть жизни, – цитируют журналисты губернатора Сахалинской области. – По словам подчиненных, Кожемяко действительно со спортом дружит: зимой купается в проруби, участвует в заплывах через Амур, ходит на лыжах за городом, и, более того, соблюдает пост».

Помимо Олега Кожемяко, Лента.ру рассказала о врио главы Удмуртии Александра Бречалова, приверженце триатлона.

Издание заканчивает перечисление примеров депутатами Госдумы, среди которых сейчас немало профессиональных спортсменов. По планам правительства, число приверженцев здорового образа жизни среди россиян должно вырасти до 50 % к 2020 году, а еще через пять лет – до 60 %.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:12 +4
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:17
То, что Кожемяко зожик, то спору нет.
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:39
У меня в этом году юбилей-5 лет как хочу начать бегать по утрам
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 12:52
ежедневно тренируется – занимается дзюдо и хоккеем, а также рафтингом, рыбалкой и коннымИ прогулкамИ.
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+4
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:31
Malinka17, учительница что ли?
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 14:46 Отредактированно сегодня, в 14:46
Netu_nika, Есть такое
. Но ведь, текст должен быть построен по правилам русского языка, я так думаю. А тут как будто гранд-мастер Ордена джедаев Yoda текст составил
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+4
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:47
Malinka17, преподай мне урок, а то я плохой ученик
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0
Еще 11 комментариев
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:00
это очень хорошо.. он даёт мотивацию всем жителям областного центра
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:17
(князь) Вельзевул,
За деньги народа всё что угодно душе...
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:23
MARBLE, без этого не как...
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:24
Уже не едим лишнего , так как денег не хватает после оплаты всех счетов за оказанные услуги ЖКХ, а так же на посещение платных спортивных мероприятий и так далее....
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0
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Karu Online
Написано сегодня, в 14:18
"Для его пенсионного возраста он в отличной физической форме, ежедневно тренируется – занимается дзюдо и хоккеем, а также рафтингом, рыбалкой и конными прогулками."
Это потому что мы с разных "планет".... //легкий сарказм
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Smurnoy
Написано сегодня, в 15:05
Karu, и ведь время находит! А то говорили, что все чиновники работают как президент; "как раб на галерах", спать и то не когда...
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Karu Online
Написано сегодня, в 15:10
Smurnoy, мой график ежедневный с 6-30 до 23-00 совсем не позволяет занимается дзюдо, хоккеем и т.д. .... ну или только после 23-00, так я спать хочу, утром то всё по новой )))
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Smurnoy
Написано сегодня, в 15:15
Karu, так и я о чём. А вы почему перерабатываете, бизнес или нарушение ТК РФ?
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Еще 3 комментария
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