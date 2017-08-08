Олег Кожемяко попал в «рейтинг» здорового образа жизни среди российских политиков

Лента.ру написала, кто из представителей власти мог бы стать примером для россиян

Несколько российских политиков показывают гражданам пример здорового образа жизни. Статью об этом написала Лента.ру. Среди федеральных политиков издание назвало президента Путина и пресс-секретаря МИД Марию Захарову, а среди губернаторов привело еще двух людей – среди них глава Сахалинской области.

Только каждый третий россиянин регулярно занимается спортом и следит за своим рационом, приводит статистику Лента.ру. Достойным примером могут быть политики, считают журналисты и первым называют Владимира Путина. Для его пенсионного возраста он в отличной физической форме, ежедневно тренируется – занимается дзюдо и хоккеем, а также рафтингом, рыбалкой и конными прогулками.

«Жесткая дисциплина и ежедневные занятия спортом позволяют выдерживать напряженный рабочий график и главам российских регионов», – продолжает издание. Оно цитирует одно из интервью Олега Кожемяко, в котором он рассказал, что встает в 6 – 6:30, не меньше часа занимается зарядкой и каждое утро с девятого класса бегает. «Это — уже неотъемлемая часть жизни, – цитируют журналисты губернатора Сахалинской области. – По словам подчиненных, Кожемяко действительно со спортом дружит: зимой купается в проруби, участвует в заплывах через Амур, ходит на лыжах за городом, и, более того, соблюдает пост».

Помимо Олега Кожемяко, Лента.ру рассказала о врио главы Удмуртии Александра Бречалова, приверженце триатлона.

Издание заканчивает перечисление примеров депутатами Госдумы, среди которых сейчас немало профессиональных спортсменов. По планам правительства, число приверженцев здорового образа жизни среди россиян должно вырасти до 50 % к 2020 году, а еще через пять лет – до 60 %.