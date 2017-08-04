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Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня
modscheats.ru

Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня

В отношении него возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в июне 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 15 лет, совершил с ней половое сношение. Девушка-подросток забеременела.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:00 +2
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Макаровский район
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 12:05 Отредактированно сегодня, в 12:06
Идиот!

Запасайся компашками да кириешками тебе их много понадобится!
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+5
k_hammer
Написано сегодня, в 12:08
S.T.A.L.K.E.R., странная ухмылка… это радость от того, что ещё один ребёнок без отца будет?
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 12:10
k_hammer, ....это от того что вовремя выявили педофила!
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+4
Яков Максимов
Написано сегодня, в 12:14
S.T.A.L.K.E.R., "вовремя выявили" - это когда пресекли. ИМХО.
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+6
Еще 1 комментарий
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:08
УУУУ сколько молодых открывающихся порталов)
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+3
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:39
Две полоски - не всегда младший сержант
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+4
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:39 Отредактированно сегодня, в 13:39
S.V., еще бурундучок.
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+2
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 13:40
Reader,
?...
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:42
S.V., анекдот такой есть -
- дорогой, у меня 2 полоски!
- что это значит, ты беременна?
- нет, ...ть, бурундучок.
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+6
Еще 2 комментария
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:43
Когда ж уже люди предохраняться начнут... всё как в каменном веке живут.. и как-будто не знают что после секса дети бывают
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:01
Однажды написала русскую пословицу и об этом в таких случаях так и в народе говорят, но кому-то это стало колоть глаза и они начали минусы ставить...
Поэтому не пишу её, но содержание, что обычно народ говорит в таких случаях, помню до сих пор.....
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+4
Ded-parapet
Написано сегодня, в 13:25
MARBLE, "сучка не захочет - кобель не вскочит?") Сейчас есть такие девахи в 15 лет, что клеймо ставить негде) Минусуйте, товарищи
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+11
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:37
выйдет, ребенок уже в сознательном возрасте будет, самые тревожные для мамы дня будет далеко. Отмазался короче.
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+1
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:53
Родители небось заяву накатали, а следить за своей пигалицей не пробовали? Сейчас девочки рано "зреют".
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+4
Виктория
Написано сегодня, в 14:06
ToChtoDoktorPropisal, а парень как бы и не при делах? Или она его снасильничала?
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0
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 14:40
Виктория, не удивлюсь что так оно и было.
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0
Виктория
Написано сегодня, в 14:42
ToChtoDoktorPropisal, точно, бедный мальчик
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0
kissa
Написано сегодня, в 14:23
Жеть
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0
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 16:17
Ну хотите вы секса ну предохраняйтесь, а вообще у пацана мозги должны быть !!! Знал что будет за это
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+1
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