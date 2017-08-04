Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня

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Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в июне 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 15 лет, совершил с ней половое сношение. Девушка-подросток забеременела.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.