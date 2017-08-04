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Несовершеннолетняя сахалинка забеременела от 24-летнего парня
В отношении него возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Макаровскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в июне 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 15 лет, совершил с ней половое сношение. Девушка-подросток забеременела.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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Запасайся компашками да кириешками тебе их много понадобится!
?...
- дорогой, у меня 2 полоски!
- что это значит, ты беременна?
- нет, ...ть, бурундучок.
Поэтому не пишу её, но содержание, что обычно народ говорит в таких случаях, помню до сих пор.....