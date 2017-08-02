Фото: архив astv.ru
Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»
Сегодня в избиркоме прошла жеребьевка
Предвыборный список в бюллетенях для голосования по выборам депутатов Сахалинской областной Думы возглавит партия «За женщин России», а последней в списке станет «Родина». Сегодня в региональной избирательной комиссии прошла жеребьевка мест в списке. Как сообщал ASTV.RU, всего в нем 10 избирательных объединений.
Участники голосования по партийным спискам 10 сентября 2017 года распределятся так:
1. «За женщин России»;
2. «Патриоты России»;
3. КПРФ;
4. «Единая Россия»;
5. КПСС;
6. «Коммунисты России»;
7. «Яблоко»;
8. «Справедливая Россия»;
9. ЛДПР;
10. «Родина».
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Комментарии
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Vings Online
Написано сегодня, в 17:22
Жест вежливости-женщин вперед. Будет ли вежливость в предвыборной кампании, то вопрос риторический. Посмотрим как дебаты будут проходить. Особенно интересно как среди коммунистов между собой будет.
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:31
УРА!
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