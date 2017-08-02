Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»

Фото: архив astv.ru

Предвыборный список в бюллетенях для голосования по выборам депутатов Сахалинской областной Думы возглавит партия «За женщин России», а последней в списке станет «Родина». Сегодня в региональной избирательной комиссии прошла жеребьевка мест в списке. Как сообщал ASTV.RU, всего в нем 10 избирательных объединений.

Участники голосования по партийным спискам 10 сентября 2017 года распределятся так:

1. «За женщин России»;

2. «Патриоты России»;

3. КПРФ;

4. «Единая Россия»;

5. КПСС;

6. «Коммунисты России»;

7. «Яблоко»;

8. «Справедливая Россия»;

9. ЛДПР;

10. «Родина».