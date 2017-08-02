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Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»
Фото: архив astv.ru

Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»

Сегодня в избиркоме прошла жеребьевка

Предвыборный список в бюллетенях для голосования по выборам депутатов Сахалинской областной Думы возглавит партия «За женщин России», а последней в списке станет «Родина». Сегодня в региональной избирательной комиссии прошла жеребьевка мест в списке. Как сообщал ASTV.RU, всего в нем 10 избирательных объединений.

Участники голосования по партийным спискам 10 сентября 2017 года распределятся так:

1. «За женщин России»;

2. «Патриоты России»;

3. КПРФ;

4. «Единая Россия»;

5. КПСС;

6. «Коммунисты России»;

7. «Яблоко»;

8. «Справедливая Россия»;

9. ЛДПР;

10. «Родина».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:08 +2
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:22
Жест вежливости-женщин вперед. Будет ли вежливость в предвыборной кампании, то вопрос риторический. Посмотрим как дебаты будут проходить. Особенно интересно как среди коммунистов между собой будет.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:31
УРА!
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