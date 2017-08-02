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Сахалинские летающие лыжники определили лучших на первенстве в честь Дня физкультурника

Сахалинские летающие лыжники определили лучших на первенстве в честь Дня физкультурника

В соревнованиях на трамплинах мощностью К-35, К-70 и К-10 приняли участие 60 спортсменов

В областном центре состоялось первенство  спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина "День физкультурника".

В соревнованиях на трамплинах мощностью К-35, К-70 и К-10  приняло участие 60 спортсмена из Углегорска и областного центра.

Первыми стартовали спортсмены на К-35. Среди девушек 2003 г.р. и моложе отличилась Анна Беленок. С первой попытки девушка улетела на 27 метров, со второй на 26,5 метров. Второе место заняла Виктория Пак, первая попытка 25,5 м, вторая - 24,5м. На третью ступень пьедестала взошла Анна Двуреченская (25м, 23,5м).

Среди юношей 2005-2006 г.р. не было равных Владимиру Голубеву, он дважды "улетел" на 31,5м. Вторым стал Максим Варфаламеев, в его активе прыжок на 30,5 м и 29,5м. Третьим стал Денис Гон (26,0м и 28,0м).

У юношей старшего возраста 2003-2004г.р. первенствовал Никита Движков. Спортсмен совершил два одинаково длинных прыжка (35,5м), что обеспечило ему первое место. Серебро завоевал Артем Мясников (33,0м и 32,5м), бронза у Сергея Цуркан (30,5м, 31,5м).

Далее стартовали соревнования у юношей 2001-2002 г.р. на трамплине К-70.

 Здесь дальше всех прыгнул Максим Колобов, длина его полета в двух попытках составила 73,0 м и 70м. Вторым в итоговом протоколе стал Артем Иванов (54,5м, 57,5м). Третье место у Ильи Вишнякова, который дважды "улетел" на 39 м.

Среди мужчин победу одержал мастер спорта России Денис Веселов, в его активе прыжки на 73 м и 69 м. Второй результат показал Александр Халезов - 70,5м и 66м. На третью ступень пьедестала "взлетел" Никита Налобин, первая попытка - 64 м, вторая - 63,5м.

После обеденного перерыва соревнования продлились, теперь на старт вышли самые юные спортсмены - мальчики и девочки 8-11.

В группе девочек 2006 г.р. и младше было всего две участницы. Первое место заняла Варя Голдак (6,5 м и 8,0м), а второе Оля Черных (6м и 7,5м).

Никита Беленок стал первым среди мальчиков 2008-2009 г.р. Он прыгнул на 9,5 м в первой попытке, и на 8,5 м во второй. Серебро у Эльдара Коржан, который дважды "улетел" на 8,5 м. Третьим стал Роман Ведянников (8м, 8,5м).

У мальчиков постарше - 2006-2007 г.р. золотую медаль получил Эдик Козуто, его результат 8,5 м и 9,0 м. Серебряная награда досталась Илье Беленок, в его активе прыжки на 9 и 7 метров. Бронзу завоевал Данил Цыганков (7 и 8 м).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:54 +1
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