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До конца регистрации на выборах в сахалинскую думу дошли 10 партий

До конца регистрации на выборах в сахалинскую думу дошли 10 партий

Голосование состоится 10 сентября

Избирательная комиссия Сахалинской области закончила регистрацию партийных списков по единому избирательному округу на выборах в Сахалинскую областную Думу седьмого созыва. В предвыборной гонке будут участвовать десять партий.

Последним 4 августа регистрацию прошел список кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый партией «Родина» по единому избирательному округу в количестве 23 человек.

Также члены избирательной комиссии проголосовали за регистрацию списка кандидатов в депутаты, выдвинутого региональным отделением партии «Патриоты России» по единому избирательному округу. На прошедшем заседании из списка были исключены четверо кандидатов, в итоге в зарегистрированном списке значатся 19.

Таким образом, по данным на 4 августа, регистрацию на выборы прошли списки кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва, выдвинутые по единому избирательному округу десятью партиями:

- «Единая Россия» (44 человека);

- «За женщин России» (17 человек);

- «Коммунисты России» (28 человек);

- КПРФ (34 человека);

- КПСС (44 человека);

- ЛДПР (22 человека);

- «Патриоты России» (19 человек);

- «Справедливая Россия» (13 человек);

- «Родина» (23 человека);

- «Яблоко» (24 человека).

Одной из политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Сахалинскую областную Думу, избирательная комиссия Сахалинской области в регистрации отказала. 23 июля было принято решение об отказе в регистрации всего списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением политической партии «Партия дела» в Сахалинской области по единому избирательному округу.

По сведениям пресс-службы областного избиркома, регистрация кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы по одномандатным округам завершается сегодня, 5 августа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:01 +1
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 11:17
категорически не хватает:
большевиков
меньшевиков
левых эсеров и партии в шахматы
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0
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Vings Online
Написано сегодня, в 11:51
Triton, партия в шахматы говорите. Мож и будет партия в шахматы со всем сопутствующим-ход конем и отдать ферзя, чтобы победить пешкой.
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0
Online
NNS41148 Online
Написано сегодня, в 12:30
Triton, скажем так "Партия Дела" подала 4 августа в областной суд на отмену решения облизберкома и три партии - "Коммунисты России","Родина" и "Патриоты России",которые "выдвинулись" вместе с "Женщинами России",чтоб оттянуть на себя часть протестного электората в интересах "ЕР" прошли по подписям.Большинство подписей им "нарисовали",а это после заверения подписного листа представителями партий и их сдачи и последующей регистрации уже подлежит уголовному наказанию за подделку избирательных документов.А конкретных виновников даже долго искать не надо,их фамилии с подписями,паспортными данными и местом регистрации находятся прямо на этих листах.Одна,кто "собирал",вторая что они не "левые".Поэтому у этих партий-спойлеров ЕР весёлая жизнь только впереди.
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Elizabeth
Написано сегодня, в 12:26
Хоть раз бы в виде исключения,партия Единая Россия,заняла не первое место! Ее и так везде слишком много!
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