До конца регистрации на выборах в сахалинскую думу дошли 10 партий

Избирательная комиссия Сахалинской области закончила регистрацию партийных списков по единому избирательному округу на выборах в Сахалинскую областную Думу седьмого созыва. В предвыборной гонке будут участвовать десять партий.

Последним 4 августа регистрацию прошел список кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва, выдвинутый партией «Родина» по единому избирательному округу в количестве 23 человек.

Также члены избирательной комиссии проголосовали за регистрацию списка кандидатов в депутаты, выдвинутого региональным отделением партии «Патриоты России» по единому избирательному округу. На прошедшем заседании из списка были исключены четверо кандидатов, в итоге в зарегистрированном списке значатся 19.

Таким образом, по данным на 4 августа, регистрацию на выборы прошли списки кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва, выдвинутые по единому избирательному округу десятью партиями:

- «Единая Россия» (44 человека);

- «За женщин России» (17 человек);

- «Коммунисты России» (28 человек);

- КПРФ (34 человека);

- КПСС (44 человека);

- ЛДПР (22 человека);

- «Патриоты России» (19 человек);

- «Справедливая Россия» (13 человек);

- «Родина» (23 человека);

- «Яблоко» (24 человека).

Одной из политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Сахалинскую областную Думу, избирательная комиссия Сахалинской области в регистрации отказала. 23 июля было принято решение об отказе в регистрации всего списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением политической партии «Партия дела» в Сахалинской области по единому избирательному округу.

По сведениям пресс-службы областного избиркома, регистрация кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы по одномандатным округам завершается сегодня, 5 августа.