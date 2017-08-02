На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

фото очевидцев

Сегодня днем на анивской трассе случайные свидетели аварии спасли водителя машины. На дороге между Холмским шоссе и Анивой очевидцы увидели автомобиль – ориентировочно Toyota Vista, – слетевший с проезжей части. Он лежал в неглубоком водоеме на крыше. Его мотор был заведен, а само авто дымилось. Водителя зажало в заблокированном салоне.

Как стало известно ASTV.RU, женщина-водитель одной из проезжавших машин решила взять ситуацию под контроль. Мимо проезжала кран-балка. Женщина остановила ее, затем забралась на пострадавшую иномарку и подцепила ее тросом.

С помощью техники удалось приподнять автомобиль, сняв угрозу затопления салона.

Приехавшие через некоторое время пожарные деблокировали водителя. По предварительной информации, он серьезно не пострадал.

19:57 В галерею добавлены фотографии с места происшествия