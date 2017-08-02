новости
новости
Регистрация
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
фото очевидцев

На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Он серьезно не пострадал

Сегодня днем на анивской трассе случайные свидетели аварии спасли водителя машины. На дороге между Холмским шоссе и Анивой очевидцы увидели автомобиль – ориентировочно Toyota Vista, – слетевший с проезжей части. Он лежал в неглубоком водоеме на крыше. Его мотор был заведен, а само авто дымилось. Водителя зажало в заблокированном салоне.

Как стало известно ASTV.RU, женщина-водитель одной из проезжавших машин решила взять ситуацию под  контроль. Мимо проезжала кран-балка. Женщина остановила ее, затем забралась на пострадавшую иномарку и подцепила ее тросом.

С помощью техники удалось приподнять автомобиль, сняв угрозу затопления салона.

Приехавшие через некоторое время пожарные деблокировали водителя. По предварительной информации, он серьезно не пострадал.

19:57 В галерею добавлены фотографии с места происшествия

Галерея
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 1
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 2
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 3
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 4
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 5
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 6
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 7
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 8
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины, Фото: 9
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:42 +9
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Анивский район
Популярное на ASTV
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 17:52
есть женщины в русских селеньях.))))))))
прям аж на гордость берёт.)))
Ответить
+23
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:53
молодец девушка - женщина! не расстерялась в экстренной ситуации и не замешкала!
Ответить
+17
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 17:53
Женщина -молодчинка ))) Не растерялась ! Теперь не только коня в горящей избе остановить может )))
Ответить
+15
MASHUTA
Написано сегодня, в 18:52
MiSHGUN, И мужа в коня превратит
Ответить
+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:56
а вдруг это судьба)
Ответить
+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:57
Респект и уважуха. Не всех людей испортил квартирный вопрос.
Ответить
+15
Marusy
Написано сегодня, в 17:58
...не всем же людям все равно на чью - то жизнь, остановилась, помогла, а могла и мимо проехать
Ответить
+11
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:59
Молодец какая!!!
Ответить
+14
evgenytolich
Написано сегодня, в 18:10
Аплодисменты отважной даме!
Ответить
+8
Tanya33
Написано сегодня, в 18:19
??????
Ответить
0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 18:21
летел, но не туда....
Ответить
0
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:25
Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей!
Ответить
+2
КисМа")
Написано сегодня, в 18:54
Между Холмским шоссе и Анивой. Это как?
Ответить
+2
Trucker
Написано сегодня, в 19:09
КисМа"), КисМа"), где-то тама
Ответить
+3
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 19:58
КисМа"), КисМа"), это где?
Ответить
+2
Predators
Написано сегодня, в 19:03
отзывчивая девушка, не оставила парня в беде, молодец
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:33
Вот это молодец, быстро, без паники, спасла человека. Аплодирую стоя!
Ответить
+11
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 20:28
Есть девушки у которых в голове не только маникюр и т.д, умничка, побольше бы таких.
Ответить
+4
Meri_Sibli
Написано сегодня, в 21:09
Мужчина отделался легким испугом,это я проезжала мимо и взяла ситуацию в свои руки.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки
В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки
Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»
Список партий на выборах в облдуму Сахалина возглавили «женщины»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru