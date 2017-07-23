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«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах

«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах

Верховный суд отказал ей в иске

«Партия дела» не смогла доказать через суд незаконность своего снятия с выборов в Сахалинской области. Накануне, как стало известно ASTV.RU, представители партии проиграли иск в Верховном суде России и отозвали еще один, поданный в региональные судебные органы.

Как сообщал ASTV.RU, 23 июля избирательная комиссия Сахалинской области отказала партии, выдвинувшей список по единому избирательному округу, на основании допущенных при проведении партийной конференции нарушений. Представители политического объединения сразу заявили, что не согласны с решением и будут его опротестовывать.

Представители «Партии дела» сообщили ASTV.RU, что будут готовы комментировать ситуацию и свои дальнейшие действия после того, как им выдадут на руки решение суда.

Пятеро партийцев все же продолжат борьбу за депутатство – они зарегистрированы кандидатами по одномандатным округам.

Сегодня в избиркоме прошла жеребьевка мест в бюллетенях для оставшихся 10 партий.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:10 +2
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 20:15
партия дела осталась не у дел
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