фото очевидцев
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске
ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы
ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы сегодня, 9 августа в десятом часу вечера.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry притормозил на светофоре, в это время в его машину врезалась Toyota Cresta.
По мнению некоторых очевидцев, водитель автомобиля Toyota Cresta был нетрезв.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства уточняются.
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.
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Знатно же его упорола креста, хорошо шла значит.