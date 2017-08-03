Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы сегодня, 9 августа в десятом часу вечера.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry притормозил на светофоре, в это время в его машину врезалась Toyota Cresta.

По мнению некоторых очевидцев, водитель автомобиля Toyota Cresta был нетрезв.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства уточняются.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.