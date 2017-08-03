новости
новости
Регистрация
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Железнодорожной и проспекта Победы сегодня, 9 августа в десятом часу вечера.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry притормозил на светофоре, в это время в его машину врезалась Toyota Cresta.

По мнению некоторых очевидцев, водитель автомобиля Toyota Cresta был нетрезв.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства уточняются.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. 

Галерея
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Две "Тойоты" столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:59 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:25
Синяков меньше не становится.и насрать всем на ужесточение ПДД ,да и гос-ву насрать главное чтоб корова доилась!
Ответить
+2
UnknownFessa
Написано вчера, в 22:36
"водитель автомобиля Toyota Camry притормозил на светофоре"
Знатно же его упорола креста, хорошо шла значит.
Ответить
+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 23:14
UnknownFessa, ....возможно и с точностью наоборот,хорошо затормозил раз креста так упорола,а что проезд на мигающий,запрещающий рубль,на второй раз пять рублей(без 50% скидок).ужесточение ПДД дают результаты,только жаль что не в пользу безопасности граждан!
Ответить
0
Naik
Написано вчера, в 22:38
Ужас. Носятся как ненормальные, надо ужесточать наказания за синьку !!! Да и в общем за ПДД
Ответить
+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 23:08
Naik, ....бесполезно!Это не чего не даст,кроме пополнения казны государства!
Ответить
+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:56
Ну каждый второй, если не первый - пьяный за рулем....
Ответить
+3
Mopsik
Написано сегодня, в 00:03
По дороге без изъяна, повстречались два водителя
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Сахалин» выиграл у иркутского «Зенита», уступая в начале встречи
«Сахалин» выиграл у иркутского «Зенита», уступая в начале встречи
«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах
«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru