новости
новости
Регистрация
Сахалинцы простились с Андреем Кошелевым

Сахалинцы простились с Андреем Кошелевым

Он скончался в возрасте 56 лет

В сахалинском Чехов-центре прошла церемония прощания с Андреем Кошелевым. Актер скончался 7 августа. Почти 30 лет он отдал служению театру. Заслуженный артист России сыграл десятки ролей – ярких, глубоких, эмоциональных. О нем говорят – человек-улыбка, который легко располагал к себе людей. Добрый, отзывчивый, импозантный, открытый – таким актер останется в памяти близких, друзей, коллег и поклонников.

Попрощаться с Андреем Владимировичем пришли больше сотни человек. Они проводили его в последний путь аплодисментами.

Журналисты АСТВ попросили коллег Андрея Кошелева вспомнить, каким он был человеком и актером, и нашли архивные кадры из его интервью. ASTV.RU публикует видеоматериал, посвященный памяти артиста.

 

- Андрюша… Он был личностью. Он был очень глубокий актер, очень ранимый, по-своему. И, что немаловажно, он был очень безобидный человек. Для него театр был домом. Он очень был работоспособный, трудолюбивый. Дотошный – прямо иногда смотришь на него и улыбаешься. Есть люди, от которых идет один негатив. Андрюшенька был настолько коммуникабельный, настолько зрителя очень любил – обожал зрителя… Я на него всегда смотрел и улыбался. Ей богу – улыбался! Он – человек-улыбка, – вспоминает народный артист России Владимир Абашев.

- Я с ним в первый раз встретилась именно на сцене, по-моему, в 1997 году в спектакле «Горе от ума». Я еще совсем девчонкой была. Это был первый опыт моей встречи с Андреем Владимировичем. Я помню, как мне с ним было очень легко и не страшно. Мы с ним очень быстро перешли на «ты», хотя я на тот момент была еще совсем, можно сказать, сопливой. Хороший был человек очень, – говорит актриса Чехов-центра Анна Антонова.

- В свое время он был моим педагогом по сценической речи. Я помню его фразу – дословно не воспроизведу, но он сказал так: очень редко в любой сфере деятельности бывает, когда профессионал совпадает с хорошим человеком. Потому что хороший человек – это тоже профессия. Я думаю, что в данном случае Андрей Владимирович является именно тем человеком, который содержит в себе две этих ипостаси. Он научил нас в любой ситуации оставаться человеком – это самое главное, – добавляет актер Чехов-центра Александр Ли

Автор: АСТВ, сегодня, в 19:15 +7
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Кошелев
Место
Чехов-центр
Прочее
память
Популярное на ASTV
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:39
Светлая память замечательному актеру и просто прекрасному человеку
Ответить
+8
DashaA
Написано сегодня, в 19:54
Однажды увидев на сцене, его уже невозможно было с кем-то перепутать и невозможно не влюбиться в его талант! Невосполнимая утрата для театра. Вечная память!
Ответить
+3
Оля Нагаева
Написано сегодня, в 20:17
Светлая память!
грустно((
Ответить
+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 21:41 Отредактированно сегодня, в 21:42
Земля пухом, скорблю вместе со всеми. Соболезнования.
А интервью с ним я сохраню. Не поднялась рука стереть запись. Лежит в архиве. Моё с ним общение.
Ответить
0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 21:45
Слов нет...очень рано уходят такие талантливые люди....
Спасибо Вам,Андрей Владимирович,за те эмоции,которые Вы дарили зрителю!...За Ваш талант!..
Светлая память....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах
«Партия дела» не смогла добиться в суде регистрации на сахалинских выборах
На ASTV.RU идет видеотрансляция матча «Сахалин» - «Зенит»
На ASTV.RU идет видеотрансляция матча «Сахалин» - «Зенит»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru