Сахалинцы простились с Андреем Кошелевым

В сахалинском Чехов-центре прошла церемония прощания с Андреем Кошелевым. Актер скончался 7 августа. Почти 30 лет он отдал служению театру. Заслуженный артист России сыграл десятки ролей – ярких, глубоких, эмоциональных. О нем говорят – человек-улыбка, который легко располагал к себе людей. Добрый, отзывчивый, импозантный, открытый – таким актер останется в памяти близких, друзей, коллег и поклонников.

Попрощаться с Андреем Владимировичем пришли больше сотни человек. Они проводили его в последний путь аплодисментами.

Журналисты АСТВ попросили коллег Андрея Кошелева вспомнить, каким он был человеком и актером, и нашли архивные кадры из его интервью. ASTV.RU публикует видеоматериал, посвященный памяти артиста.

- Андрюша… Он был личностью. Он был очень глубокий актер, очень ранимый, по-своему. И, что немаловажно, он был очень безобидный человек. Для него театр был домом. Он очень был работоспособный, трудолюбивый. Дотошный – прямо иногда смотришь на него и улыбаешься. Есть люди, от которых идет один негатив. Андрюшенька был настолько коммуникабельный, настолько зрителя очень любил – обожал зрителя… Я на него всегда смотрел и улыбался. Ей богу – улыбался! Он – человек-улыбка, – вспоминает народный артист России Владимир Абашев.

- Я с ним в первый раз встретилась именно на сцене, по-моему, в 1997 году в спектакле «Горе от ума». Я еще совсем девчонкой была. Это был первый опыт моей встречи с Андреем Владимировичем. Я помню, как мне с ним было очень легко и не страшно. Мы с ним очень быстро перешли на «ты», хотя я на тот момент была еще совсем, можно сказать, сопливой. Хороший был человек очень, – говорит актриса Чехов-центра Анна Антонова.

- В свое время он был моим педагогом по сценической речи. Я помню его фразу – дословно не воспроизведу, но он сказал так: очень редко в любой сфере деятельности бывает, когда профессионал совпадает с хорошим человеком. Потому что хороший человек – это тоже профессия. Я думаю, что в данном случае Андрей Владимирович является именно тем человеком, который содержит в себе две этих ипостаси. Он научил нас в любой ситуации оставаться человеком – это самое главное, – добавляет актер Чехов-центра Александр Ли.