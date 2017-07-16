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Избирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Сахалинской облдумы от  “Партии Дела”

Избирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Сахалинской облдумы от  “Партии Дела”

Комиссия нашла в документах партии множество нарушений

На заседании избирательной комиссии Сахалинской области, состоявшемся
23 июля, было принято решение об отказе в регистрации списка
кандидатов “Партии Дела” по единому избирательному округу. Основание -
множественные нарушения в протоколе партийной конференции, на которой этот список был утвержден.
 
 
Одним из вопросов повестки очередного заседания областной
избирательной комиссии стало решение об участии в выборах
кандидатов-списочников от “Партии Дела”. В ходе его рассмотрения члены
ОИК озвучили ряд нарушений, касающийся как процедуры проведения
партийной конференции, так и протокола по его итогам. Так, по
заключению экспертов избиркома, мероприятие по выдвижению было
проведено с нарушением процедуры тайного голосования.
 
 
Как сообщила корр. astv.ru председатель ОИК Виктория Черкасова,
основанием для отказа в регистрации кандидатов от “Партии Дела” стали
нарушения, обнаруженные в протоколе конференции.
 
 
“Мы работаем с теми документами, которые нам направляет избирательное
объединение. Правомочность своих кандидатов партия нам подтверждает
протоколом конференции. Это коллегиальный документ партии, подписанный председателем, секретарем, и его составление - ответственность исключительно партии. У нас возникли сомнения в правомочности протокола. И Министерство юстиции подтвердило, что протокол не содержит в себе информации о том, что все решения по выдвижению кандидатов были правомочны. Там есть масса процедурных моментов, которые не соблюдены и не отвечают как уставу самой партии, так и закону о политических партиях”, - сообщила Виктория Черкасова.
 
 
Она уточнила, что нарушения касаются сведений о составе участников
конференции, полномочий делегатов и норме представительства местных
отделений.
 
 
Ситуацию прокомментировали в региональном отделении “Партии Дела”.
Юрист политического объединения Александра Елисеева сообщила, что с
решением комиссии партия не согласна и имеет основания для защиты
своих интересов в суде.
 
 
“Все необходимые процедуры были соблюдены, 7 июля была проведена
конференция, на которой тайным голосованием был утвержден список
кандидатов. Список комиссией был заверен, соответственно, он прошёл
процедуру первичной оценки соблюдения процессуальных норм и
корректности предоставленных документов. У нас есть возражения и
доводы, подтверждающие некомпетентность принятого по отношению к нашим  кандидатам решения. В ближайшее время мы обратимся с соответствующим иском в суд области”, - сообщила Александра Елисеева.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:18 −1
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 17:25
еще одни
помню была у нас "Партия любителей пива"
тоже никуда не прошли
обиделись и ушли пить пиво.
У нас уже век как однопартийная система- все остальное для красоты
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:29
Triton, надо замутить Партию Тела.
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+3
Triton
Написано сегодня, в 17:32
Русалка Обыкновенная, правильно

а то нет тела - нет дела
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:35
Triton, тела молодого!
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+3
Еще 4 комментария
Bokassa
Написано сегодня, в 19:17
хочу партию Порядок И Здравомыслие. Деловой Единый Центр. кто со мной???
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+3
Triton
Написано сегодня, в 19:28
Bokassa, все беспартийные уже там
остальные в кандидатах ходят
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:46
Bokassa, я в секретари к председателю, можна-можна?
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+3
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