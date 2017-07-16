Избирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Сахалинской облдумы от  “Партии Дела”

На заседании избирательной комиссии Сахалинской области, состоявшемся

23 июля, было принято решение об отказе в регистрации списка

кандидатов “Партии Дела” по единому избирательному округу. Основание -

множественные нарушения в протоколе партийной конференции, на которой этот список был утвержден.

Одним из вопросов повестки очередного заседания областной

избирательной комиссии стало решение об участии в выборах

кандидатов-списочников от “Партии Дела”. В ходе его рассмотрения члены

ОИК озвучили ряд нарушений, касающийся как процедуры проведения

партийной конференции, так и протокола по его итогам. Так, по

заключению экспертов избиркома, мероприятие по выдвижению было

проведено с нарушением процедуры тайного голосования.

Как сообщила корр. astv.ru председатель ОИК Виктория Черкасова,

основанием для отказа в регистрации кандидатов от “Партии Дела” стали

нарушения, обнаруженные в протоколе конференции.

“Мы работаем с теми документами, которые нам направляет избирательное

объединение. Правомочность своих кандидатов партия нам подтверждает

протоколом конференции. Это коллегиальный документ партии, подписанный председателем, секретарем, и его составление - ответственность исключительно партии. У нас возникли сомнения в правомочности протокола. И Министерство юстиции подтвердило, что протокол не содержит в себе информации о том, что все решения по выдвижению кандидатов были правомочны. Там есть масса процедурных моментов, которые не соблюдены и не отвечают как уставу самой партии, так и закону о политических партиях”, - сообщила Виктория Черкасова.

Она уточнила, что нарушения касаются сведений о составе участников

конференции, полномочий делегатов и норме представительства местных

отделений.

Ситуацию прокомментировали в региональном отделении “Партии Дела”.

Юрист политического объединения Александра Елисеева сообщила, что с

решением комиссии партия не согласна и имеет основания для защиты

своих интересов в суде.

“Все необходимые процедуры были соблюдены, 7 июля была проведена

конференция, на которой тайным голосованием был утвержден список

кандидатов. Список комиссией был заверен, соответственно, он прошёл

процедуру первичной оценки соблюдения процессуальных норм и

корректности предоставленных документов. У нас есть возражения и

доводы, подтверждающие некомпетентность принятого по отношению к нашим кандидатам решения. В ближайшее время мы обратимся с соответствующим иском в суд области”, - сообщила Александра Елисеева.