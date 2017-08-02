Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов

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Олег Кожемяко предложил расширить полномочия дальневосточных субъектов в вопросах миграционной политики. Проблему нелегальной миграции сахалинский губернатор поднял на состоявшемся в Якутске выездном заседании Совета безопасности России. Здесь было констатировано: поток иностранцев на Дальний Восток в последнее время не снижается и сегодня центры временного содержания переполнены нелегалами. На их своевременное выдворение у Федеральной службы судебных приставов далеко не всегда есть средства. В решении данных вопросов более активную роль должны сыграть регионы, считает глава Сахалина. Островные власти готовы финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты.

Проводивший совещание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что сегодня на федеральном и региональном уровнях принимаются дополнительные меры для регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком иностранных граждан на Дальний Восток. Вместе с тем, в этой сфере пока сохраняются негативные тенденции. Увеличиваются масштабы использования мигрантами подложных документов, ширится практика их фиктивной постановки на учет.

- В этой связи, считаю необходимым усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере, - отметил Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ потребовал улучшить межведомственное взаимодействие для своевременного выдворения лиц, которые нарушают миграционное законодательство.

Как считает Олег Кожемяко, более активное участие в этой работе должны принимать и власти дальневосточных регионов.

- Наши предложения – наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Это поможет ускорить решение проблемы – сегодня центры, где содержатся иностранцы перед депортацией, переполнены, а служба судебных приставов, которая регулирует данный процесс, не всегда имеет средства на эти цели. Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию, - сказал сахалинский губернатор.

Главная сфера, где сегодня трудятся мигранты – строительство. По разным оценкам своим умениям и навыкам здесь находят применение от 60 до 70 процентов всех приезжих в Сахалинскую область. Существующая система аукционов дает строительным компаниям лишь краткосрочный горизонт планирования – на один контракт. Для выполнения такой разовой работы не набирается многочисленный штат постоянных сотрудников, а организации не заинтересованы в сохранении кадров. К небольшой инжиниринговой группе на время возведения объектов примыкают наемные малооплачиваемые рабочие из числа иностранцев.

С учетом специфики Дальнего Востока Олег Кожемяко предложил при выборе подрядчиков в строительной отрасли проводить не аукционы, а конкурсные процедуры. Это позволит учитывать социальную ответственность предприятий, их возможности по трудоустройству местного населения. Нововведение даст возможность увеличить горизонт планирования и строителям.

Еще одна инициатива, озвученная сахалинским губернатором, связана с возможностью субсидирования затрат строительным компаниям при выплатах ими «северных льгот» персоналу из числа местных граждан. Региональное правительство готово разработать такую систему поддержки организаций отрасли. А они, в свою очередь, смогут брать на работу больше сахалинцев и курильчан. По оценкам, эта мера, позволит снизить приток в регион мигрантов.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области