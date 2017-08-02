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Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов
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Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов

Поток иностранцев на Дальний Восток не снижается, центры временного содержания переполнены нелегалами

Олег Кожемяко предложил расширить полномочия дальневосточных субъектов в вопросах миграционной политики. Проблему нелегальной миграции сахалинский губернатор поднял на состоявшемся в Якутске выездном заседании Совета безопасности России. Здесь было констатировано: поток иностранцев на Дальний Восток в последнее время не снижается и сегодня центры временного содержания переполнены нелегалами. На их своевременное выдворение у Федеральной службы судебных приставов далеко не всегда есть средства. В решении данных вопросов более активную роль должны сыграть регионы, считает глава Сахалина. Островные власти готовы финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты.

Проводивший совещание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что сегодня на федеральном и региональном уровнях принимаются дополнительные меры для регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком иностранных граждан на Дальний Восток. Вместе с тем, в этой сфере пока сохраняются негативные тенденции. Увеличиваются масштабы использования мигрантами подложных документов, ширится практика их фиктивной постановки на учет.

- В этой связи, считаю необходимым усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере, - отметил Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ потребовал улучшить межведомственное взаимодействие для своевременного выдворения лиц, которые нарушают миграционное законодательство.

Как считает Олег Кожемяко, более активное участие в этой работе должны принимать и власти дальневосточных регионов.

- Наши предложения – наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Это поможет ускорить решение проблемы – сегодня центры, где содержатся иностранцы перед депортацией, переполнены, а служба судебных приставов, которая регулирует данный процесс, не всегда имеет средства на эти цели. Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию, - сказал сахалинский губернатор.  

Главная сфера, где сегодня трудятся мигранты – строительство. По разным оценкам своим умениям и навыкам здесь находят применение от 60 до 70 процентов всех приезжих в Сахалинскую область. Существующая система аукционов дает строительным компаниям лишь краткосрочный горизонт планирования – на один контракт. Для выполнения такой разовой работы не набирается многочисленный штат постоянных сотрудников, а организации не заинтересованы в сохранении кадров. К небольшой инжиниринговой группе на время возведения объектов примыкают наемные малооплачиваемые рабочие из числа иностранцев.

С учетом специфики Дальнего Востока Олег Кожемяко предложил при выборе подрядчиков в строительной отрасли проводить не аукционы, а конкурсные процедуры. Это позволит учитывать социальную ответственность предприятий, их возможности по трудоустройству местного населения. Нововведение даст возможность увеличить горизонт планирования и строителям.

Еще одна инициатива, озвученная сахалинским губернатором, связана с возможностью субсидирования затрат строительным компаниям при выплатах ими «северных льгот» персоналу из числа местных граждан.  Региональное правительство готово разработать такую систему поддержки организаций отрасли. А они, в свою очередь, смогут брать на работу больше сахалинцев и курильчан. По оценкам, эта мера, позволит снизить приток в регион мигрантов.  

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:54 +8
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Комментарии
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 08:56
Браво!
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+9
snake1347
Написано сегодня, в 09:13
Ну наконец то очень здравая идея за столько лет. Неужто вспомнили что у них есть свой народ, и своих местных много без работы из за конкуренции малооплачиваемых приезжих рабочих
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+2
bernizet1945
Написано сегодня, в 10:37
snake1347, А в чём идея то? Неужели исторический склероз затмил последние проблески сознания. Напомню,на территории Сахалинской обл в составе СССР была погранзона и данной проблемы не было вообще. Разве вспонимание старого-есть новая идея?
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0
Karina_Fox
Написано сегодня, в 09:14
Давно пора!И границу закрыть!!!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:19 Отредактированно сегодня, в 09:19
Хорошо, если это воплотят в жизнь. Лишь бы не было по Черномырдину: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. И деньги освоят, и мигранты никуда не денутся...
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+5
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:20
А зачем вообще впускали их?
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 09:51
Netu_nika, про что и речь. А сейчас еще и разговор про строительство пункта временного содержания. Капец полный. Ну давайте еще как городок Кале. Решение всей проблемы просто не пускать и все
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:25
блин, запустили это дело. а как масштабы преступлений совершенных мигрантами и их работодателями увеличились в разы, начали чесаться. КОН давно уже нужно было прогуляться пару дней по центру города и поездить на автобусах, которые едут в планировочные районы - он бы офигел от количества этих непонятных лиц, слоняющихся целый день по городу группами от 3х человек и громко объясняющих что-то друг другу на своем языке.
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 09:29
эх, вот и повеяло стариной
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:31
Что Олег Николаевич,не нравиться???
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+3
MadBee
Написано сегодня, в 09:39
Сначала впустили кого ни попадя, а потом денежки им выдели на то, да на се.
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+1
Naik
Написано сегодня, в 10:13
Сахалин надо сделать вообще визовым !!! или как раньше закрытым, а то все уже испоганили и засрали
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+3
Online
apolinariya Online
Написано сегодня, в 10:27
План хорошо, будем ждать его выполнения. Я ничего против них не имею, но их реально очень много на Сахалине. В других регионах нет такого количества мигрантов.
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0
Triton
Написано сегодня, в 10:29
Япония рядом, опыт регулярно перенимают понимаешь
так постройте политику обращения с трудовыми мигрантами как в Японии
и всего то
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:50
коррупция процветает
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0
angi-75
Написано сегодня, в 12:11
Нечего вообще басурманов на Сахалин наш пускать!!!! Пускай у себя на родине живут!
Баранов пасут!!!
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:11
Залипуха для лохов переде выборами...даже не смешно уже,Олег Николаич...За кого вы людей то держите?..
Вообще то ещё в начале 2000-ых президент сделал хитро и просто:разрешить безпрепятственный вьезд мигрантов в Россию,но при этом дал полное право регионам не обязывать работодателей давать им работу,а властей не обязывать помогать им с жильём и соцподдержкой.
Итог:80% регионов так и поступили,и только лишь Сахалин,который решил закрыть пустоты человеческих ресурсов в связи оттоком своих,стал ещё и помогать с ускоренной пропиской и гражданством РФ,а работодатели,вместо того,чтобы соблюдать ТК и выплатой достойной з/п,стали способствовать их увеличению на территории области.
А сейчас вы всего лишь хотите дополнительную денюжку в бюджет,а предлог-типа проблема с мигрантами..
И голоса на выборах вам нужны...Вот и вся недолга..

p.s.
Две недели катался по стране,прям глаза отдыхали,а когда вернулся,уже с автобуса аэропорта стал ощущать себя жителем Бишкека...
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