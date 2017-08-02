Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов
Поток иностранцев на Дальний Восток не снижается, центры временного содержания переполнены нелегалами
Олег Кожемяко предложил расширить полномочия дальневосточных субъектов в вопросах миграционной политики. Проблему нелегальной миграции сахалинский губернатор поднял на состоявшемся в Якутске выездном заседании Совета безопасности России. Здесь было констатировано: поток иностранцев на Дальний Восток в последнее время не снижается и сегодня центры временного содержания переполнены нелегалами. На их своевременное выдворение у Федеральной службы судебных приставов далеко не всегда есть средства. В решении данных вопросов более активную роль должны сыграть регионы, считает глава Сахалина. Островные власти готовы финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты.
Проводивший совещание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что сегодня на федеральном и региональном уровнях принимаются дополнительные меры для регулирования миграционных процессов, снижения рисков, связанных с притоком иностранных граждан на Дальний Восток. Вместе с тем, в этой сфере пока сохраняются негативные тенденции. Увеличиваются масштабы использования мигрантами подложных документов, ширится практика их фиктивной постановки на учет.
- В этой связи, считаю необходимым усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере, - отметил Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ потребовал улучшить межведомственное взаимодействие для своевременного выдворения лиц, которые нарушают миграционное законодательство.
Как считает Олег Кожемяко, более активное участие в этой работе должны принимать и власти дальневосточных регионов.
- Наши предложения – наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Это поможет ускорить решение проблемы – сегодня центры, где содержатся иностранцы перед депортацией, переполнены, а служба судебных приставов, которая регулирует данный процесс, не всегда имеет средства на эти цели. Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию, - сказал сахалинский губернатор.
Главная сфера, где сегодня трудятся мигранты – строительство. По разным оценкам своим умениям и навыкам здесь находят применение от 60 до 70 процентов всех приезжих в Сахалинскую область. Существующая система аукционов дает строительным компаниям лишь краткосрочный горизонт планирования – на один контракт. Для выполнения такой разовой работы не набирается многочисленный штат постоянных сотрудников, а организации не заинтересованы в сохранении кадров. К небольшой инжиниринговой группе на время возведения объектов примыкают наемные малооплачиваемые рабочие из числа иностранцев.
С учетом специфики Дальнего Востока Олег Кожемяко предложил при выборе подрядчиков в строительной отрасли проводить не аукционы, а конкурсные процедуры. Это позволит учитывать социальную ответственность предприятий, их возможности по трудоустройству местного населения. Нововведение даст возможность увеличить горизонт планирования и строителям.
Еще одна инициатива, озвученная сахалинским губернатором, связана с возможностью субсидирования затрат строительным компаниям при выплатах ими «северных льгот» персоналу из числа местных граждан. Региональное правительство готово разработать такую систему поддержки организаций отрасли. А они, в свою очередь, смогут брать на работу больше сахалинцев и курильчан. По оценкам, эта мера, позволит снизить приток в регион мигрантов.
Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области
так постройте политику обращения с трудовыми мигрантами как в Японии
и всего то
Баранов пасут!!!
Вообще то ещё в начале 2000-ых президент сделал хитро и просто:разрешить безпрепятственный вьезд мигрантов в Россию,но при этом дал полное право регионам не обязывать работодателей давать им работу,а властей не обязывать помогать им с жильём и соцподдержкой.
Итог:80% регионов так и поступили,и только лишь Сахалин,который решил закрыть пустоты человеческих ресурсов в связи оттоком своих,стал ещё и помогать с ускоренной пропиской и гражданством РФ,а работодатели,вместо того,чтобы соблюдать ТК и выплатой достойной з/п,стали способствовать их увеличению на территории области.
А сейчас вы всего лишь хотите дополнительную денюжку в бюджет,а предлог-типа проблема с мигрантами..
И голоса на выборах вам нужны...Вот и вся недолга..
p.s.
Две недели катался по стране,прям глаза отдыхали,а когда вернулся,уже с автобуса аэропорта стал ощущать себя жителем Бишкека...