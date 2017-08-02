В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан

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Туда смогут обратиться горожане, проживающие в непригодном или аварийном жилом фонде

Для удобства жителей 8 микрорайона Южно-Сахалинска, проживающих в непригодном или аварийном жилом фонде, открыт пункт по работе с гражданами. Он расположен по адресу: ул. Поповича, 21, кв. 2, и работает в будние дни с 15 до 19 часов.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, граждане могут получить квалифицированные консультации специалистов управления жилищной политики администрации города по вопросам переселения из аварийного жилья, сдать документы для дальнейшего заключения договоров мены и социального найма жилых помещений.