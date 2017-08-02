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В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан
Туда смогут обратиться горожане, проживающие в непригодном или аварийном жилом фонде
Для удобства жителей 8 микрорайона Южно-Сахалинска, проживающих в непригодном или аварийном жилом фонде, открыт пункт по работе с гражданами. Он расположен по адресу: ул. Поповича, 21, кв. 2, и работает в будние дни с 15 до 19 часов.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, граждане могут получить квалифицированные консультации специалистов управления жилищной политики администрации города по вопросам переселения из аварийного жилья, сдать документы для дальнейшего заключения договоров мены и социального найма жилых помещений.
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 10:59
А какие там могут быть вопросы??? Вот мой аварийный дом... А вот и новый дом строится под "1*-ть" этажей на Поповича 22... Мы вам аварийные освобождаем под многоэтажное строительство, и в новый дом, где все поместимся... Не поместимся, так на месте старых домов вы так же новые гиганты будете строить...
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