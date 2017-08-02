новости
новости
Регистрация
В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан
otvet.mail.ru

В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан

Туда смогут обратиться горожане, проживающие в непригодном или аварийном жилом фонде

Для удобства жителей 8 микрорайона Южно-Сахалинска, проживающих в непригодном или аварийном жилом фонде, открыт пункт по работе с гражданами. Он расположен по адресу: ул. Поповича, 21, кв. 2, и  работает в будние дни с 15 до 19 часов.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, граждане могут получить квалифицированные консультации специалистов управления жилищной политики администрации города  по вопросам переселения из  аварийного жилья, сдать документы для дальнейшего заключения договоров мены и социального найма жилых помещений.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
переселение
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 10:59
А какие там могут быть вопросы??? Вот мой аварийный дом... А вот и новый дом строится под "1*-ть" этажей на Поповича 22... Мы вам аварийные освобождаем под многоэтажное строительство, и в новый дом, где все поместимся... Не поместимся, так на месте старых домов вы так же новые гиганты будете строить...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Сахалинской области названы имена победителей конкурса «Лучший по профессии»
В Сахалинской области названы имена победителей конкурса «Лучший по профессии»
Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов
Губернатор Сахалинской области предложил дать регионам право выдворять мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru