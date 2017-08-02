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Наталья Винокуренкова пробилась в ТОП-10 на этапе Кубка мира по плаванию

Наталья Винокуренкова пробилась в ТОП-10 на этапе Кубка мира по плаванию

Завершится турнир стартами в Сингапуре

В Москве состоялся первый этап Кубка мира FINA по плаванию 2017 года. Он открыл серию состязаний престижного международного турнира пловцов, соревнующихся в 25-метровом бассейне. Болельщикам была предоставлена уникальная возможность увидеть недавних триумфаторов XVII чемпионата мира по водным видам спорта.

В этапе приняли участие лидеры российского плавания призеры Олимпийских игр Владимир Морозов, Антон Чупков, Данила Изотов, медалисты чемпионата мира Александр Красных, Кирилл Пригода, Вероника Попова. С ними соперничали чемпионы и призеры Олимпийских игр венгерка Катинка Хоссу, шведка Сара Сьёстрем, голландка Раноми Кромовидьойо, южноафриканцы Камерон ван дер Бург и Чад ле Кло, американцы Томас Шилдс и Конор Дуайер, литовская спортсменка Рута Мейлутите, испанка Мирея Бельмонте Гарсия и другие известные пловцы.

Островной регион в бассейне СК «Олимпийский» представляла мастер спорта международного плавания Наталья Винокуренкова из Южно-Сахалинска. Одна из самых титулованных сахалинских спортсменок сумела пробиться в ТОП-10 на дистанции 800 метров вольным стилем. Результат 8.57,00 принес ей 10-е место. Кроме того, пловчиха из Южно-Сахалинска заняла 14-е место на дистанции 50 метров брассом (32,39 секунды).

Добавим, что Кубок мира 2017 года включает в себя проведение девяти этапов. Завершится турнир стартами в Сингапуре (3 – 4 октября).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:38 +3
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Комментарии
forsen
Написано сегодня, в 09:24
поздравляем, Наталья!
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