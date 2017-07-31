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В Аниве прошел районный спортивный фестиваль инвалидов

В Аниве прошел районный спортивный фестиваль инвалидов

В нем участвовали 30 спортсменов

В Аниве состоялся районный спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями. Спартакиада инвалидов в Анивском районе проводится уже более 10 лет.

По сравнению с первыми годами программа соревнований значительно расширилась, в том числе в нее включены паралимпийские виды спорта. Количество участников ежегодно растет. Анивские спортсмены активно участвуют и являются неоднократными призерами областных и региональных соревнований. Общество инвалидов «Виктория» дважды получало грантовую поддержку на развитие спорта от правительства и министерства спорта Сахалинской области.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на стадионе средней школы № 2 города Анивы. Участников соревнований приветствовал мэр Анивского городского округа Александр Ивашов.

- Сегодня в Анивском городском округе настоящий спортивный праздник, и мы приветствуем людей, которые, несмотря на ограниченные физические возможности, сильны духом, дружат со спортом и добиваются высоких результатов. Мы гордимся вашими спортивными достижениями, не раз команда инвалидов района становилась победителем областных и дальневосточных турниров. Вы достойны уважения и восхищения, а ваше умение не унывать и радоваться жизни, ваши целеустремленность и умение добиваться успеха - это пример безграничных возможностей. Фестиваль проводится в районе более 10 лет и имеет большое значение в развитии адаптивного спорта. А благодаря инициативе вашего лидера, руководителя общественной организации инвалидов «Виктория» Валентины Хуторной анивские инвалиды ведут активную социальную жизнь, занимаются спортом и творчеством. Желаю всем яркого спортивного праздника, успехов и побед!

Спартакиада проходит по шести видам программ: дартс, стрельба из пневматической винтовки, нормы ГТО в дисциплине «гибкость», бег на 100 метров, прыжок в длину с места, толкание ядра. Победители соревнований будут представлять команду Анивского городского округа на областном этапе спартакиады 20 августа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:21 0
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