новости
новости
Регистрация
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью

На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью

На месте аварии стоит запах топлива

В Охинском районе сегодня рано утром опрокинулся бензовоз с нефтью. Как сообщили ASTV.RU очевидцы, кабину сплющило со стороны пассажирского места, а из цистерны частично пролилось топливо.

Галерея
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 1
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 2
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 3
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 4
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 5
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 6
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью, Фото: 7
показать все фотографии
На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью

На грунтовой дороге в этом месте слабо заметна разница между проезжей частью и кюветом. Ехавший по ней КамАЗ, вероятно, частью колес заехал на обочину, уровень которой заметно ниже дороги. Это повлекло опрокидывание.

ДТП случилось в районе месторождения Одопту. На его месте продолжает стоять запах топлива. Сам бензовоз уже поставили на колеса с помощью прибывшей техники.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Охинский район
Популярное на ASTV
В Троицком мужчина попал под собственную машину
В Троицком мужчина попал под собственную машину
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
Медведь пришел на сахалинское транспортное предприятие
Медведь пришел на сахалинское транспортное предприятие
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
До конца регистрации на выборах в сахалинскую думу дошли 10 партий
До конца регистрации на выборах в сахалинскую думу дошли 10 партий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru