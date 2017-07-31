На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью
На месте аварии стоит запах топлива
В Охинском районе сегодня рано утром опрокинулся бензовоз с нефтью. Как сообщили ASTV.RU очевидцы, кабину сплющило со стороны пассажирского места, а из цистерны частично пролилось топливо.
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7 На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью
На грунтовой дороге в этом месте слабо заметна разница между проезжей частью и кюветом. Ехавший по ней КамАЗ, вероятно, частью колес заехал на обочину, уровень которой заметно ниже дороги. Это повлекло опрокидывание.
ДТП случилось в районе месторождения Одопту. На его месте продолжает стоять запах топлива. Сам бензовоз уже поставили на колеса с помощью прибывшей техники.
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