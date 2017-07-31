На севере Сахалина опрокинулся грузовик с нефтью

В Охинском районе сегодня рано утром опрокинулся бензовоз с нефтью. Как сообщили ASTV.RU очевидцы, кабину сплющило со стороны пассажирского места, а из цистерны частично пролилось топливо.

На грунтовой дороге в этом месте слабо заметна разница между проезжей частью и кюветом. Ехавший по ней КамАЗ, вероятно, частью колес заехал на обочину, уровень которой заметно ниже дороги. Это повлекло опрокидывание.

ДТП случилось в районе месторождения Одопту. На его месте продолжает стоять запах топлива. Сам бензовоз уже поставили на колеса с помощью прибывшей техники.