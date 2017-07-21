Марафонец Дмитрий Ерохин прибыл на Сахалин, чтобы пополнить Википедию

Он планирует пробежать остров от начала до конца

В Южно-Сахалинск сегодня прилетает ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. За 15 дней он планирует пробежать остров от мыса Елизавета до южной оконечности региона – мыса Крильон. Пока возможно, что его маршрут окажется более коротким. Следить за его передвижениями будет возможно по интернету.

В агентстве по туризму Сахалинской области ASTV.RU сообщили, что к сегодняшнему дню точно согласован маршрут от Охи до Южно-Сахалинска: это около 850 километров. Если получится организовать более длинный пробег, тогда границами станут изначально спланированные Елизавета и Крильон.

На всем протяжении пути спортсмена будут сопровождать машина и гид. С собой Дмитрий планирует взять только палатку, в которой будет спать, а всю дистанцию хочет пробежать в одной паре кроссовок.

По его словам, он решил совершить такой пробег после того, как англичанин Шон Конвей за полтора месяца пробежал полторы тысячи километров по Британии. Это смотивировало Дмитрия поставить аналогичный российский рекорд.

Сама экспедиция подразумевает сбор информации о географии, культуре и других данных Сахалина. Потом ее добавят в тематические разделы Википедии об островном регионе. Кроме этого, участники экспедиции дополнят свои материалы фотографиями.

Дмитрий Ерохин уже не первый раз участвует в таких забегах. Ранее он уже пробегал дистанции вокруг озер Иссык-Куль и Байкал, где также собирал сведения для интернет-энциклопедии. В общей сложности марафонец с 2009 года стал автором более 5 тысяч разных статей.