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За первые сутки 18 сахалинцев заявили, что будут голосовать не по месту жительства

За первые сутки 18 сахалинцев заявили, что будут голосовать не по месту жительства

Они уже подали соответствующие документы

В первый день приёма заявлений на голосование вне дома по новой системе в территориальные избирательные комиссии обратились 16 сахалинцев, решивших проголосовать там, где удобно. Еще 2 человека оформили заявления через МФЦ, сообщает областной избирком.

Впервые в этом году будет применяться новый порядок голосования для избирателей, которые не смогут прийти в день выборов на участок по месту прописки. Люди теперь могут просто подать заявление вместо того, чтобы брать открепительные.

Первым россиянином, который воспользовался новшеством в законе, стал житель Сахалинской области.

С 16 до 20 часов 26 июля в Южно-Сахалинской ТИК приняли 13 заявлений от тех, кто прописан в других населенных пунктах, но намерен голосовать 10 сентября именно в Южно-Сахалинске.

Житель областной столицы Иван Серпов, ставший первым сахалинским избирателем, воспользовавшимся новым порядком, уже 25 лет проживает в Южно-Сахалинске, а прописан в селе Стародубское Долинского района. 26 июля он подал заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения в городскую ТИК. Теперь ему предстоит 10 сентября только прийти на избирательный участок рядом с домом в Южно-Сахалинске.

Также 26 июля по одному заявлению от избирателей приняли в Александровск-Сахалинской, Курильской и Холмской территориальных избирательных комиссиях. Двое сахалинских избирателей воспользовались возможностью подать заявления через отделение МФЦ в Углегорске.

- Упрощение порядка голосования привлечет на избирательные участки тех, кого не устраивала необходимость получения открепительных по месту прописки, – говорит председатель избиркома области Виктория Черкасова.

С 30 августа можно обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о желании проголосовать на любом удобном избирательном участке. Заявления принимаются до 4 сентября включительно. Если избиратель не успел подать заявление, можно это сделать с  5 по 8 сентября в участковой комиссии по месту прописки. Срок приема документов заканчивается 9 сентября в 14:00.

В  избиркоме работает горячая линия - по номеру 50-61-71. Режим работы: в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни - с 10:00 до 18:00. Горячая линия будет работать вплоть до 8 сентября 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:21 +2
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 17:30
Голосуй-не-Голосуй, - все равно получишь ***.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:31
а электронно заявление можно подать?
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+3
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