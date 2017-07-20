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Директор строительной компании на Сахалине забыл заплатить 39 млн рублей налогов
Такая сумма накопилась за три года
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО производственно-коммерческой фирмы «Глод Спарк». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
По версии следствия, подозреваемый с января 2013 по декабрь 2015 года путем представления налоговых деклараций компании, содержащих заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на общую сумму более 39 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 17:46
Дааа... Что- то с памятью моей стало: тут - помню, а тут - не помню.....
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stimorol44
Написано сегодня, в 18:00
ну вот... опять: нужно писать не "Глод Спарк", а "ГОЛД". Вы бы хоть проверяли ли бы тексты друг у друга перед публикацией
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Online
forsen Online
Написано сегодня, в 20:06
переименовался бы , банкротом прикинулся- и ничего бы не платил вообще., зачем дармоедов кормить., самим мало
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