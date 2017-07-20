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Полпред президента потребовал больше не сдвигать сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2

Полпред президента потребовал больше не сдвигать сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2

Сегодня Юрий Трутнев осмотрел стройку

Юрий Трутнев потребовал ускорить строительство и ввод в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2. Ключевой для региона энергетический объект должен начать работать летом 2018 года. Такой вывод вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО сделал по итогам сегодняшнего осмотра масштабной стройки в Томаринском районе. Сопровождавший его губернатор Сахалинской области придерживается такого же мнения, сообщает пресс-секретарь Олега Кожемяко.

Столь крупный объект электроэнергетики на Сахалине возводят впервые за последние десятилетия. Многочисленные сооружения разместились у села Ильинское на нескольких земельных участках общей площадью почти 190 гектаров.

Сахалинская ГРЭС-2 будет вырабатывать электрическую энергию (120 мегаватт) и тепловую (18,2 гигакалории в час). Ввод ее в работу станет важным фактором повышения надежности всей островной энергосистемы.

Сегодня уже практически достроен главный корпус будущей станции. Внутри здания завершается установка двух массивных паровых котлов и стольких же турбоагрегатов. На 150 метров над строительной площадкой высится бесшовная дымовая труба – ее возвели по технологии непрерывной бетонной заливки в течение всего 48 суток.

Установлен металлокаркас восьмиярусной градирни. Возводятся объекты топливоподачи, насосная станция, эстакады технологических трубопроводов. Продолжаются монтаж оборудования на пусковой котельной, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей.

Параллельно строится и так называемая внеплощадочная инфраструктура: золоотвал и гидрошлакоотвал, подъездные автодороги протяженностью почти 2 километра, система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, участок железной дороги от станции Ильинское до Сахалинской ГРЭС-2 длиной около 7 километров.

Всего в работах задействованы около 1300 человек и 80 единиц техники, доложили энергетики прибывшим на место Юрию Трутневу и Олегу Кожемяко.

- Стройка идет в рамках обозначенного плана. Есть уверенность ввода в работу Сахалинской ГРЭС-2 летом 2018 года. В ноябре выходим на первые испытания станции на холостом ходу. Начинает работать пусковая котельная. А в зимний период времени пройдут основные пуско-наладочные операции, - рассказал Николай Карпухин, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро», заказчика возведения станции.  

Первоначальные сроки запуска ГРЭС-2, признал он, были несколько сдвинуты. Причин несколько. Проект корректировался и повторно проходил Главгосэкспертизу в связи с политикой импортозамещения – вместо иностранного оборудования было решено приобретать отечественное. Подвели и нерадивые подрядчики – например, одна из компаний обанкротилась и не выполнила обещаний. Время было потеряно также из-за сложных логистических схем доставки спецоборудования и стройматериалов на остров. Ко всему прочему сказалась нехватка квалифицированного персонала на месте – тепломехаников и  наладчиков.

Выслушав эти доводы, Юрий Трутнев, тем не менее, остался непреклонен – важнейший для Сахалина энергообъект необходимо ввести в работу в самое ближайшее время.

- Перенести сроки ввода станции в эксплуатацию во второй раз у вас не получится, - предупредил он энергетиков. - Поэтому настраивайтесь на то, чтобы графики строго выдерживались. На Дальнем Востоке уже стало плохой традицией не выполнять работу в установленный срок. С такой порочной практикой будем бороться всеми возможными способами, - завершил он мысль.

С воздуха вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель Президента России в ДФО осмотрел еще одну крупную стройку в окрестностях села Ильинского. Для будущих работников Сахалинской ГРЭС-2, а также селян – владельцев аварийных квартир сейчас завершается возведение 11 многоквартирных домов общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Сдадут в эксплуатацию новостройки уже этой осенью.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:12 0
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Люди
Юрий Трутнев
Место
Сахалинская ГРЭС-2Томаринский район
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Комментарии
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Nord Online
Написано сегодня, в 18:03
Потребовал он, лол. Ну давайте как раньше введем к "Октябрьским", на скорую руку да на долгую муку, так для отчета.
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+1
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:58
Чем-то напомнило стройку космодрома "Восточный": даже ВВП
приезжал, тоже требовал, и чё?! А то сразу стращать "борьбой
с порочной практикой", как "борьбой с коррупцией"...
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+1
Svoy
Написано сегодня, в 19:35
а почему на вертолёте
? прокатился бы по трассе Арсентьевка-Ильинск, потом бы долго не приезжал сюда
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