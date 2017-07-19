Сахалинцы первыми в стране начинают голосовать по-новому

Сегодня в 16 часов в территориальной избирательной комиссии Южно-Сахалинска начали принимать заявления от островитян из других населенных пунктов, проживающих в столице Сахалинской области. По сообщению регионального избиркома, область сделала это первой в России. 10 сентября 2017 года в регионе будут выбирать депутатов Сахалинской областной думы.

Одним из первых оказался Иван Серпов. Молодой человек проживает в Южно-Сахалинске уже много лет, а сам прописан в селе Стародубское Долинского района. Он рассказал, что как только узнал о новом порядке, сразу решил реализовать свое избирательное право по месту нахождения.

– Я проживаю в Южно-Сахалинске с 1992 года, а прописан в Долинском районе. Знаете, на мой взгляд, однозначно лучше проголосовать здесь, на месте, где я работаю, чем ехать туда. Это займет гораздо меньше времени. Я считаю, что такой новой порядок должен упростить участие в выборных кампаниях мне как избирателю. Это отлично и не нужно никаких открепительных, – рассказал Иван Серпов.

Молодой человек отметил, что расскажет о новом порядке своим близким, которые также прописаны в других населенных пунктах региона, но хотели бы проголосовать по месту нахождения – в столице Сахалинской области.

Также сегодня в ТИК пришла островитянка Наталья Артамонова. «Я проживаю, работаю, снимаю квартиру в Южно-Сахалинске, но прописана не здесь, и чтобы в выходной день не выезжать, не тратить время, я решила заранее подготовиться, оформить заявление сейчас», – рассказала жительница Сахалина.

По данным на 17 часов, уже четверо сахалинцев обратились в ТИК и получили отрывные талоны.