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Строитель «Эдема» стал советником губернатора Сахалинской области

Строитель «Эдема» стал советником губернатора Сахалинской области

Виктор Альперович будет заниматься строительной отраслью и курировать программу переселения из ветхого и аварийного жилья

На прошлой неделе Виктор Альперович назначен советником губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Он будет курировать строительную отрасль. Главным приоритетом работы названа реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Для Виктора Альперовича эти направления хорошо знакомы. По образованию он инженер-строитель. Возглавлял несколько крупных строительных организаций. В 1990 году он выступил одним из учредителей и возглавил первое в Сахалинской области акционерное общество «Сахалин», которое явилось пионером монолитного домостроения в строительном комплексе региона. С 1997 года по 2006 год Виктор Альперович являлся генеральным директором ОАО «Сахалин-Инжиниринг». 

В последнее время он был заместителем генерального диктора АО «Сахалин-Инжиниринг». Компанию возглавляет сын Виктора Альперовича, Роман, который является действующим депутатом городской думы Южно-Сахалинска.

Для Виктора Альперовича это уже второй заход в правительство области. В 2006 году он стал вице-мэром Южно-Сахалинска и занимался именно жилищным строительством в рамках программы "Доступное жилье". В январе 2007 года был назначен заместителем губернатора в команде тогда возглавлявшего регион Ивана Малахова. На этом посту он продвигал идею коммерческой жилищной застройки. Микрорайон «Эдем» в Южно-Сахалинске стал первым массовым опытом строительства коммерческого жилья эконом-класса. В августе 2007 года он возглавил штаб по ликвидации последствий землетрясения в Невельске. 

Но с губернатором Александром Хорошавиным совместной работы не получилось. В 2007 году Альперович вернулся в "Сахалин-Инжиниринг". 

Виктору Альперовичу 64 года. Он возглавляет совет по строительству при губернаторе Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:27 0
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 13:41
Только я тут вижу "лёгкий" такой конфликт интересов? ))
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+3
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 14:23
Сергей Маслаков, У тебя оптический обман
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+1
Poryadochny
Написано сегодня, в 15:06
AX9566, да норм он мужик я работал с ним стройку знает от и до
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+1
alt_anton
Написано сегодня, в 13:50
тут Кожемяко намедни земли у минестерства обороны выбил, похоже кто-то скоро будет их застраивать
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+2
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:53
Он будет курировать строительную отрасль. © А Минстрой на фига?
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+1
vv78
Написано сегодня, в 14:14
Он в команду губернатора попал, в ПСО.
Кто то должен из команды в Сферу попасть.
Про вторую часть не дописали...
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+1
project
Написано сегодня, в 14:18
Коррупция в чистом виде, прокуроры не напрягаются?
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+3
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 14:26
project, зачем напрягаться, когда можно расслабляться? )
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+3
Online
Figsmaslom Online
Написано сегодня, в 16:15
project, была бы тут коррупция в чистом виде, команда губера уже напряглась бы наверняка. И разве Альперовичу перепало что-то? Заказ крупный в обход всех обычных процедур?Да и работает он давно уже, что он сам себе враг в такое вляпываться... ерунда.
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0
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 14:33
Нашли кого поставить.
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:34
64 года. На пенсии сидеть надо
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+1
Naumishna
Написано сегодня, в 15:00
ostrovsakhalin, а в каком возрасте накопленный годами опыт и отточенный десятилетиями профессионализм , по-Вашему, переходят в "на пенсии сидеть надо"? Крепкий, знающий, конкретный. Ещё и молодёжь научит.
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:21
Naumishna, да да. Вот и пусть делится опытом бесплатно. Зачем во власть лезть. Вы ещё за гомилевского слово замолвите!
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0
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 15:28
ostrovsakhalin, а вы любите бесплатно работать? Опыт на то и накапливается, чтоб потом он работал на тебя.
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Еще 1 комментарий
Naumishna
Написано сегодня, в 15:27
Точно не знаю, но вроде советник - он не госслужащий, эдакая добровольно-принудительная почётная должность ) А про Гомилевского ни полслова ))
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