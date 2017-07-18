Строитель «Эдема» стал советником губернатора Сахалинской области

Виктор Альперович будет заниматься строительной отраслью и курировать программу переселения из ветхого и аварийного жилья

На прошлой неделе Виктор Альперович назначен советником губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Он будет курировать строительную отрасль. Главным приоритетом работы названа реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Для Виктора Альперовича эти направления хорошо знакомы. По образованию он инженер-строитель. Возглавлял несколько крупных строительных организаций. В 1990 году он выступил одним из учредителей и возглавил первое в Сахалинской области акционерное общество «Сахалин», которое явилось пионером монолитного домостроения в строительном комплексе региона. С 1997 года по 2006 год Виктор Альперович являлся генеральным директором ОАО «Сахалин-Инжиниринг».

В последнее время он был заместителем генерального диктора АО «Сахалин-Инжиниринг». Компанию возглавляет сын Виктора Альперовича, Роман, который является действующим депутатом городской думы Южно-Сахалинска.

Для Виктора Альперовича это уже второй заход в правительство области. В 2006 году он стал вице-мэром Южно-Сахалинска и занимался именно жилищным строительством в рамках программы "Доступное жилье". В январе 2007 года был назначен заместителем губернатора в команде тогда возглавлявшего регион Ивана Малахова. На этом посту он продвигал идею коммерческой жилищной застройки. Микрорайон «Эдем» в Южно-Сахалинске стал первым массовым опытом строительства коммерческого жилья эконом-класса. В августе 2007 года он возглавил штаб по ликвидации последствий землетрясения в Невельске.

Но с губернатором Александром Хорошавиным совместной работы не получилось. В 2007 году Альперович вернулся в "Сахалин-Инжиниринг".

Виктору Альперовичу 64 года. Он возглавляет совет по строительству при губернаторе Сахалинской области.