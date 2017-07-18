Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха»

Второй год подряд СТК «Горный воздух» проводит фестиваль воздушных змеев «Небо». Теперь он станет традиционным, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На средней площадке СТК «Горный воздух» фестиваль собрал 30 участников. Это своеобразный рекорд для фестиваля. Всего в этот день здесь собралось 250 человек.

- Мы решили, что фестиваль станет традиционным. В прошлом году заявилось всего 10 человек, в этом году уже тридцать. А сколько гостей сегодня пришло. Никто не остался без подарков. Дети получили мороженное, сладкие напитки. Спасибо нашим партнерам за такие прекрасные призы, - отметила начальник отдела продаж Наталья Пахолкова.

Победителей выбирали в трех номинациях: самый оригинальный самодельный воздушный змей, самый высокий и долгий полет, самый озорной воздушный змей. Жюри оказалось сложно определится с победителями. Пришлось несколько раз просматривать каждого воздушного змея. Участники были так увлечены их запуском, что ни на кого не обращали внимание.

Дмитрий Дмитриев вместе с мамой несколько дней трудился над созданием воздушного змея. Закупили материал, посмотрели в интернете технологию выполнения, сели и сделали.

- Он попросил меня ему помочь, чего не сделаешь для ребенка. Правда, он расстроился, что ветер был не сильный. В конце уже приноровился и запустил его, - заметила мама Дмитрия.

Дмитрий Дмитриев оказался единственным, кто выполнил воздушного змея самостоятельно. Он и стал победителем. Остальные участники подошли к этому вопросу проще – купили в магазине, что не противоречит правилам фестиваля, а даже приветствуется.

В итоге победителями в номинации самый озорной воздушный змей стал Андрей Тешевский и его «холодное сердце», Наталья Пак дольше всех продержала «небесную акулу» в воздухе.