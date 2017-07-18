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Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха»

Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха»

С этого года фестиваль стал традиционным

Второй год подряд СТК «Горный воздух» проводит фестиваль воздушных змеев «Небо». Теперь он станет традиционным, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

На средней площадке СТК «Горный воздух» фестиваль собрал 30 участников. Это своеобразный рекорд для фестиваля. Всего в этот день здесь собралось 250 человек.

- Мы решили, что фестиваль станет традиционным. В прошлом году заявилось всего 10 человек, в этом году уже тридцать. А сколько гостей сегодня пришло. Никто не остался без подарков. Дети получили мороженное, сладкие напитки. Спасибо нашим партнерам за такие прекрасные призы, - отметила начальник отдела продаж Наталья Пахолкова.

Победителей выбирали в трех номинациях: самый оригинальный самодельный воздушный змей, самый высокий и долгий полет, самый озорной воздушный змей. Жюри оказалось сложно определится с победителями. Пришлось несколько раз просматривать каждого воздушного змея. Участники были так увлечены их запуском, что ни на кого не обращали внимание.

Дмитрий Дмитриев вместе с мамой несколько дней трудился над созданием воздушного змея. Закупили материал, посмотрели в интернете технологию выполнения, сели и сделали.

- Он попросил меня ему помочь, чего не сделаешь для ребенка. Правда, он расстроился, что ветер был не сильный. В конце уже приноровился и запустил его, - заметила мама Дмитрия.

Дмитрий Дмитриев оказался единственным, кто выполнил воздушного змея самостоятельно. Он и стал победителем. Остальные участники подошли к этому вопросу проще – купили в магазине, что не противоречит правилам фестиваля, а даже приветствуется.

В итоге победителями в номинации самый озорной воздушный змей стал Андрей Тешевский и его «холодное сердце», Наталья Пак дольше всех продержала «небесную акулу» в воздухе.

 

Галерея
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 1
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 2
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 3
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 4
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 5
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 6
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 7
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 8
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 9
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 10
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 11
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 12
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 13
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 14
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 15
Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха», Фото: 16
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Более 30 воздушных змеев поднялись в небо над склонами «Горного воздуха»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 0
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Горный воздух"
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воздушный змей"Небо"
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