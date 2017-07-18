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Еще пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу прошли накануне

Еще пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу прошли накануне

Лидирует команда из областного центра

Пять футбольных матчей прошли в минувшие выходные в рамках чемпионата области, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Только в одном из них победу праздновали хозяева поля. Произошло это в селе Восток, где на стадионе «Энергетик» ФК «Поронайск» одолел ФК «Долинск» (3:1). У победителей «дублем» отметился Сергей Бобылев. Еще один гол на счету Александра Новик. У ФК «Долинск» автором забитого мяча стал Евгений Сон. Для ФК «Поронайск» это была первая победа в турнире, которая позволила ему покинуть последнюю строчку турнирной таблицы и подняться на восьмое место. Правда, он при этом опережает две команды только по дополнительным показателям.

«Портовик» в Холмске проиграл ФК «Ноглики» - 2:8. Это одно из самых крупных поражений холмчан в областных турнирах.

Точно с таким же счетом «СахалинСтройИнвест» (Южно-Сахалинск) добился гостевой победы над ФК «Углегорск». Команда из островной столицы впервые в своей истории забила восемь мячей.

«Ноглики» помимо победы в Холмске нанесли еще поражение и «Региону-65» в Корсакове со счетом 6:0. Голы забили Дмитрий Ивченко, Яромир Кольчугин, Александр Разумов, Роман Садыхов, Алексей Серебряков и Владислав Чередниченко.

Единственная ничья уик-энда была зафиксирована в Быкове, где местный «Шахтер» сумел отобрать очки у действующего чемпиона островного региона «Сахалина-М» из Южно-Сахалинска. Итог матча – 1:1.

Положение команд:

  1. «СахалинСтройИнвест» - 17 очков (7 матчей).
  2. «Сахалин-М» - 14 (6).
  3. «Шахтер» - 13 (9).
  4. ФК «Ноглики» - 9 (3).
  5. «Регион-65» - 9 (7).
  6. «Портовик» - 8 (6).
  7. «Сахалин-2000» - 7 (7).
  8. ФК «Поронайск» - 3 (4).
  9. ФК «Долинск» - 3 (6).
  10. ФК «Углегорск» - 3 (5).
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:13 +2
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