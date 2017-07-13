новости
новости
Регистрация
Пенсионерам, уволившимся с работы, станут выплачивать больше денег

Пенсионерам, уволившимся с работы, станут выплачивать больше денег

Раньше выплаты восстанавливали через три месяца, а будут через месяц

Пенсионерам, которые уволились с работы, с 2018 года будут рассчитывать надбавки к пенсиям не через три месяца, а через месяц после ухода. Такие изменения внес федеральный закон, вступающий в силу в январе. Правда, ждать денег по-прежнему придется в течение трех месяцев.

Второй год подряд работающие пенсионеры теряют в выплатах по сравнению с неработающими. Им больше не индексируются ни страховые пенсии, ни фиксированные выплаты. Когда же они уходят с работы, прежние выплаты восстанавливаются.

По сообщению пресс-службы управления Пенсионного фонда России по Сахалинской области, сейчас возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если, к примеру, работник уволился в марте, то перерасчет будет делаться уже с апреля. Правда, эта компенсация будет выдана только в июле (то есть через три месяца). Она будет включать в себя недоплаченные деньги за апрель, май, июнь и положенную пенсию. Такая схема связана с отчетность, которую работодатели предоставляют в ПФР – чтобы она была полностью учтена, требуется время.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:02 +3
Другие статьи по темам
Прочее
пенсия
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
NARBLE
Написано вчера, в 20:12
Фигнёй занимаются....
Выплати человеку то,что ему положено, а потом отчитывайся себе на здоровье....
Поганому коту, вечно, что-то мешает.....
Ответить
+3
Сергей Маслаков
Написано вчера, в 20:18
NARBLE, это абсурд российской системы: пенсионер, который работает и при этом выплачивает отчисления в пенсионный фонд получает меньше, чем тот, кто не работает. Но мало того, во всей стране такая ситуация - чиновники, не приносящие для экономики страны ничего, получают зарплаты иногда и по 500 тысяч и более, зато те, кто работает на "обычных" должностях, почему-то получают "среднюю по стране". В общем, кто не работает - тот ест. И это закреплено законами. И после этого нам с экранов телеящиков вещают про "скрепы", "духовность" и прочее. Хорошо рассуждать о духовности, когда ты нахлебник с полным холодильником и виллой во Франции или в Майями.
Ответить
+7
NARBLE
Написано вчера, в 21:02
Надо же заголовок то какой: "Пенсионерам, уволившимся с работы, станут выплачивать больше денег"

А может им всё таки будут выплачивать то, что за все эти годы не платили кровно заработанные....
Ответить
+2
Online
Хронос Online
Написано вчера, в 21:23
Я вообще думаю,что работающий пенсионер не должен делать вычеты в пенсионный фонд ведь он уже пенсионер и пусть зарабатывает сколько сможет,если государство не в силах дать достойную пенсию и лезет в карман старикам.
Ответить
+3
NARBLE
Написано вчера, в 21:59
Хронос, Выплаты удерживает работодатель, но при этом в приказе он пишет, что пенсионер якобы работают по совместительству, а это означает, что стаж работы ему не идёт, трудовая же на руках, а основная работа - нахождение на пенсии, а пенсию выплачивают, как работающему, без всяких повышений, которые производят не работающим пенсионерам....
Вообщем рулят пАнимаешь
Ответить
+1
НКолчина
Написано вчера, в 22:17
NARBLE, чё за бред?
Ответить
0
NARBLE
Написано вчера, в 22:19
НКолчина, Не бред, а факт.....
Ответить
0
Online
Хронос Online
Написано вчера, в 21:24
Я вообще думаю,что работающий пенсионер не должен делать вычеты в пенсионный фонд ведь он уже пенсионер и пусть зарабатывает сколько сможет,если государство не в силах дать достойную пенсию и лезет в карман старикам.
Ответить
+1
Online
Хронос Online
Написано вчера, в 21:24
Я вообще думаю,что работающий пенсионер не должен делать вычеты в пенсионный фонд ведь он уже пенсионер и пусть зарабатывает сколько сможет,если государство не в силах дать достойную пенсию и лезет в карман старикам.
Ответить
0
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:08
Хронос, Мы тебя услышали!) три раза и я,например, с твоей точкой зрения согласна!
Ответить
+4
Online
Matso Online
Написано вчера, в 22:24
читать заголовок надо так "Работающим пенсионерам будут платить меньше"
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Офицер сахалинской полиции требовал деньги у подозреваемого
Офицер сахалинской полиции требовал деньги у подозреваемого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru