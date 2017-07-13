Пенсионерам, уволившимся с работы, станут выплачивать больше денег

Пенсионерам, которые уволились с работы, с 2018 года будут рассчитывать надбавки к пенсиям не через три месяца, а через месяц после ухода. Такие изменения внес федеральный закон, вступающий в силу в январе. Правда, ждать денег по-прежнему придется в течение трех месяцев.

Второй год подряд работающие пенсионеры теряют в выплатах по сравнению с неработающими. Им больше не индексируются ни страховые пенсии, ни фиксированные выплаты. Когда же они уходят с работы, прежние выплаты восстанавливаются.

По сообщению пресс-службы управления Пенсионного фонда России по Сахалинской области, сейчас возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если, к примеру, работник уволился в марте, то перерасчет будет делаться уже с апреля. Правда, эта компенсация будет выдана только в июле (то есть через три месяца). Она будет включать в себя недоплаченные деньги за апрель, май, июнь и положенную пенсию. Такая схема связана с отчетность, которую работодатели предоставляют в ПФР – чтобы она была полностью учтена, требуется время.