Строительные компании из других регионов заставят регистрировать офисы на Сахалине

В 2016 году на Сахалине введено 329 тысяч квадратных метров жилья. Это на 5 % выше, чем годом ранее. Число работников в строительной сфере за год снизилось, причем преимущественно за счет трудовых мигрантов из стран зарубежья. В правительстве региона прошла коллегия, посвященная итогам работы отрасли.

По сообщению пресс-службы правительства Сахалинской области, строительный комплекс Сахалина и Курил – это 2228 организаций разных форм собственности. В 2016 году объем подрядных работ составил 73,7 миллиарда рублей. В отрасли занято 15 800 человек, что составляет 87 % по сравнению с 2015 годом. Как отметил министр строительства Вадим Залозный, снижение численности работников произошло, прежде всего, за счет уменьшения доли иностранной рабочей силы в рамках региональной трудовой политики. Напротив, численность сахалинских специалистов увеличилась на 780 человек.

В 2016 году в островном регионе введено в эксплуатацию 329,1 тысячи квадратных метров жилья (105 процентов к уровню 2015 года), в том числе 126,8 тысячи квадратных метров социального жилья.

В островном регионе началось строительство арендного жилья для работников бюджетной сферы. В 2016 году введено в эксплуатацию семь таких домов общей площадью почти 8000 квадратных метров (250 квартир). Сегодня ведется строительство еще 347 арендных квартир в шести муниципальных образованиях.

В 2016 году введены в эксплуатацию лечебный корпус центральной районной больницы в Александровске-Сахалинском, амбулатория на 120 посещений в смену со службой экстренной медицинской помощи в селе Троицком Анивского района, десять фельдшерско-акушерских пунктов, спортивный зал для Лицея «Надежда» в Холмске, детские дошкольные учреждения в Тымовском и Южно-Сахалинске и многие другие социально значимые объекты. Продолжалось строительство перинатального центра, областной психиатрической больницы, реконструкция областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске.

В ближайших планах – возведение новых школ с целью ликвидации практики проведения учебных занятий во вторую смену. Для этого в течение пяти лет планируется построить десять общеобразовательных учебных заведений. Первые – в Долинске и селе Тунгор – введут в строй в следующем году.

Участники коллегии обсудили ряд вопросов, сдерживающих развитие строительной отрасли на островах, в частности, кадровую проблему. Губернатор предложил руководителям строительных организаций решать ее, предоставляя будущим инженерам так называемые образовательные кредиты. В дальнейшем эти затраты будут возмещены компаниям из областного бюджета. Олег Кожемяко также высказался за введение в рамках действующего законодательства дополнительных требований к организациям, участвующим в конкурсах на строительство тех или иных объектов за счет региональной казны. Речь идет, например, о том, чтобы заранее отсеять компании, не имеющие опыта в реализации сложных проектов. Планируется обязать организации из других регионов, которые выигрывают строительные тендеры на Сахалине и Курилах, в кратчайшие сроки регистрировать обособленные подразделения в Сахалинской области. В результате они будут платить налоги в островную казну.