С начала 2017 года федеральный материнский капитал получили почти 1400 сахалинских семей

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Как и по всей стране, большинство тратит его на жилье

Самый популярный способ распоряжения федеральным материнским капиталом в Сахалинской области – улучшение жилищных условий. Наименее же часто деньги направляют на формирование накопительной пенсии матери. Пенсионный фонд в преддверии Дня семьи, любви и верности подвел промежуточные итоги выдачи капитала с начала 2017 года.

За первое полугодие обладателями сертификатов на материнский капитал стали 1397 семей Сахалина и Курил. Всего же за время существования программы выдано почти 27 800 сертификатов.

Размер федерального материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей. Эти средства родители могут направить на улучшение жилищных условий, обучение детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы либо приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Самым востребованным направлением расходования средств материнского капитала у сахалинских и курильских родителей является улучшение жилищных условий. Всего на эти цели средства направили 8 779 семей.

Материнский капитал по второму направлению пожелали использовать 2 315 островных родителей.

На перевод средств на накопительную пенсию мамы подано 19 заявок.

Использовать деньги капитала семья может только после трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. При этом есть два исключения. Так, при решении семьи направить средства материнского капитала на первоначальный взнос или погашение ипотеки воспользоваться капиталом можно не дожидаясь трехлетия малыша. В Сахалинской области принято 4 738 положительных решений по данному направлению.

Второе исключение – направление денег на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. По этому направлению родителям также не нужно дожидаться установленного возраста ребенка, чтобы воспользоваться средствами, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Сахалинской области.