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Сахалинских школьников, которых воспитывает один родитель, будут кормить бесплатно

Сахалинских школьников, которых воспитывает один родитель, будут кормить бесплатно

Это около 6 тысяч детей

С 1 сентября к основной категории школьников, получающих льготное питание должны добавить обучающихся, которые воспитываются одним родителем. Сегодня этот вопрос был вынесен на пленарное заседание областной Думы. Данная инициатива губернатора области была поддержана парламентариями.

- По информации муниципалитетов, в такой мере поддержки сегодня нуждаются около 6 тысяч школьников. На эти цели необходимо 36,8 млн. рублей. В прошлом учебном году в островном регионе бесплатное льготное питание получали более 32 тысяч школьников. Кроме того, с марта 2017 года дети с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают школу, обеспечиваются двухразовым питанием. Те семьи, чьи дети находятся на домашнем обучении, получают денежную компенсацию, - рассказала заместитель министра образования Елена Бабина.

Надо отметить, что вопросы организации питания школьников находятся на постоянном контроле правительства Сахалинской области. В целях улучшения структуры и качества питания, укрепления здоровья школьников с 1 мая 2015 года в рацион питания учащихся включено питьевое молоко, сообщает пресс-служба министерства образования островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:48 +2
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Комментарии
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 20:27
Какие документы нужны, что бы было представлено бесплатное питание?
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+3
Victor
Написано сегодня, в 20:57
Здесь же просто пресс релиз,новость..Вам наверное лучше в какой нибудь соц.защите узнать.У уполномоченного органа.
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 21:12 Отредактированно сегодня, в 21:14
Дебилы блин. Поддерживайте нормальные семьи, а не добровольных одиночек. Если один родитель, то при условии что родитель умер или погиб . Остальные лесом.
6000 одиночек и сколько из них родили для себя? Социальная помощь должна быть адресной, есть машина квартира дача. Какая помощь. Ещё раз. Дебилы
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 22:06
ostrovsakhalin, Жадность грех,а считать чужие деньги двойной грех!
У вас какие то имущественные проблемы?
Обратитесь в соцзащиту и вам помоЖут!

Не хотел бы быть вашим соседом!А то вон в соседних темах про ведьм пишут,
мало ли!
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+2
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 22:32 Отредактированно сегодня, в 22:32
ostrovsakhalin, я в разводе. На алименты не подаю из принципа, что бы папа дочери не смог в старости предъявить. Дачи и машины нет. Есть ипотека. Мне можно эту льготу получить? У нас, слава Богу, не умер ни кто
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+1
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