Сахалинских школьников, которых воспитывает один родитель, будут кормить бесплатно

С 1 сентября к основной категории школьников, получающих льготное питание должны добавить обучающихся, которые воспитываются одним родителем. Сегодня этот вопрос был вынесен на пленарное заседание областной Думы. Данная инициатива губернатора области была поддержана парламентариями.

- По информации муниципалитетов, в такой мере поддержки сегодня нуждаются около 6 тысяч школьников. На эти цели необходимо 36,8 млн. рублей. В прошлом учебном году в островном регионе бесплатное льготное питание получали более 32 тысяч школьников. Кроме того, с марта 2017 года дети с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают школу, обеспечиваются двухразовым питанием. Те семьи, чьи дети находятся на домашнем обучении, получают денежную компенсацию, - рассказала заместитель министра образования Елена Бабина.

Надо отметить, что вопросы организации питания школьников находятся на постоянном контроле правительства Сахалинской области. В целях улучшения структуры и качества питания, укрепления здоровья школьников с 1 мая 2015 года в рацион питания учащихся включено питьевое молоко, сообщает пресс-служба министерства образования островного региона.