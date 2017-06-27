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Восемь партий уже заявили о желании участвовать в выборах в сахалинскую облдуму

Восемь партий уже заявили о желании участвовать в выборах в сахалинскую облдуму

9 июня прием документов будет завершен

9 июля в 18 часов в Сахалинской области завершат прием документов от партий, выдвигающих кандидатов в депутаты областной Думы седьмого созыва, сообщает пресс-служба регионального избиркома. По данным на 3 июля, о готовности выдвинуть списки заявили восемь избирательных объединений.

Период выдвижения кандидатов политическими партиями начался 10 июня. По данным на 3 июля, только одно избирательное объединение - областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» - предоставило в избирательную комиссию документы для заверения списка кандидатов.

«К понедельнику, 3 июля, в избирательную комиссию региона поступило 8 уведомлений от избирательных объединений, которые хотят выдвинуть свои списки кандидатов по единому избирательному округу. Напоминаю, 10 сентября у нас состоятся не только выборы в областную Думу, но и выборы в муниципальных образованиях, в том числе - выборы депутатов собраний Поронайского, Корсаковского, Томаринского и Северо-Курильского городских округов,  - прокомментировала председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Список отделений партий, уже подавших документы в избирком (в порядке очередности уведомления):

- Сахалинское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

- Сахалинское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

- Сахалинское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Сахалинское региональное отделение политической партии ЛДПР – либерально-демократической партии России;

- Сахалинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

- ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

- Сахалинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Региональное отделение в Сахалинской области политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

«Мы ждем повышения активности всех участников избирательного процесса. Обращаюсь к партиям с просьбой не затягивать, нести документы в избирательную комиссию, не откладывать все на последний день. Времени осталось мало, работы, напротив, очень много - а партии пока не спешат», - отметила Виктория Черкасова.

По одномандатным округам кандидатов выдвигают все указанные выше партии без сбора подписей, за исключением регионального отделения партии «Патриоты России».

По данным на утро 3 июля, по одномандатным избирательным округам выдвинуто 8 кандидатов, из них трое - самовыдвиженцы.

Напомним, сахалинцам 10 сентября предстоит выбирать депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва и муниципальных собраний четырёх городских округов. Выборы в облдуму пройдут по смешанной системе: 14 депутатов будут избраны по партийным спискам и 14 - по одномандатным округам.

В избирательной комиссии Сахалинской области до 8 сентября открыта горячая линия. С 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 18 часов в выходные дни избиратели смогут позвонить по номеру 8 (4242) 50-61-71 и получить консультацию по всем вопросам, связанным с проведением выборов депутатов областной Думы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:05 0
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