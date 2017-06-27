Президент Путин распорядился за 90 дней решить главную проблему рыбаков Дальнего Востока

Наличие пробела в правовом регулировании привело к созданию административного барьера на пути в Россию рыбопродукции

Президент России Владимир Путин распорядился в течение 90 дней обеспечить беспрепятственную доставку выловленной российскими судами рыбы к берегам Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер, полпред главы российского государства в ДФО Юрий Трутнев.

Как отмечают в Минвостокразвития, неопределенный законодательно статус данной продукции является причиной споров между рыбаками и таможенными службами. Наличие пробела в правовом регулировании привело к созданию дополнительного административного барьера на пути доставки в Россию рыбопродукции, выпущенной на российской плавбазе в открытой части мирового океана, поскольку таможенные службы считают такую продукцию зарубежным товаром, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.

Вместе с тем, в соответствии со сложившейся мировой практикой, происхождение продукции, выловленной и произведенной в открытой части мирового океана, определяется по стране флага судна-производителя. Согласно подписанной и ратифицированной Россией Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, национальные квоты в этом районе будут закрепляться за странами-участниками на основании статистики вылова.

Отметим, общий объем рыбы в северной части Тихого океана составляет около 5 млн тонн, что соответствует всему годовому объему вылова в России.

"Большой экономический потенциал рыбной отрасли должен в полном объеме работать на экономический рост. Мы должны не мешать, а помогать нашему бизнесу, сделать так, чтобы вектор дальнейшего развития рыбной отрасли был направлен на привлечение инвестиций и экономический рост государства и его территорий", - прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

Напомним, в декабре 2016 года глава государства Владимир Путин дал Правительству России 11 поручений по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Отдельный вопрос был связан с доставкой рыбной продукции в европейские регионы страны.